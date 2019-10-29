Українські школярі вибороли дві медалі на міжнародному конкурсі наукових проєктів у Бразілії

Представники Малої академії науки Ольга Харасахал та Дмитро Соломянюк вибороли 2 медалі на Міжнародному конкурсі наукових проєктів Mostratec-2019 у місті Ново-Амбурго (Бразилія).

Україна вперше долучилася до конкурсу, який цьогоріч відбувся наприкінці жовтня, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

«Ольга Харасахал здобула золоту медаль та особливу відзнаку світового товариства “Вільна наука”. Дівчина досліджує проблеми раку та розробила метод виявлення метастаз на ранніх стадіях. Інший український учасник — Дмитро Соломянюк — отримав бронзову медаль, запропонувавши унікальний метод боротьби з пластиковими відходами та сміттєзвалищами», - йдеться у повідомленні.

Українську делегацію очолював заступник директора МАН України Євген Кудрявець.

Як зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад, “для нас надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала можливість повноцінно реалізувати свій потенціал та здібності». «Система Малої академії наук допомагає це зробити нашим талановитим дітям. Ми вважаємо, що це надзвичайно цінно, і ми й надалі підтримуватимемо МАН, а також участь наших дітей у різноманітних міжнародних конкурсах”, — сказала Новосад.

Повідомляється, що у конкурсі Mostratec-2019 взяли участь представники 35 країн світу, які представляли проєкти за 15 номінаціями. За умовами змагання, кожен учасник упродовж 12 годин презентував свій проєкт за стендом та проходив допуск до захисту роботи перед журі.

Як відомо, Mostratec — один із найбільших світових конкурсів наукових проєктів, що має вимогливу систему рецензії та добору учасників. Учасники Mostratec визначаються серед кращих проєктів фіналу конкурсу-захисту МАН. Важливим елементом конкурсу є визнання національних фіналістів на світовій арені фаховим журі з усього світу.

Як повідомлялося, у травні Ольга Харасахал з Маріупольського технічного ліцею увійшла до призерів міжнародного конкурсу науки та інженерії Intel ISEF-2019 у США. Вона посіла четверте місце у своїй категорії та отримала грошову підтримку свого проєкту. Школярка презентувала у США роботу на тему: “Вакуумна фільтрація з ДОФА-типуванням як новий метод діагностики циркулюючих пухлинних клітин усіх підтипів меланоми”.

Фото: mon.gov.ua