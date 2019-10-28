На творчому майстер-класі в Нікосії навчали технікам української вишивки
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Кіпр.
«Майстер-клас з української вишивки, організований Асоціацією «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» за підтримки Посольства України в Республіці Кіпр, представив різнобарвні і різноманітні українські вишиванки та вироби ручної роботи українських майстринь», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на заході були презентовані основні елементи українського одягу, традиційні техніки української вишивки та стилі різних регіонів України.
Учасники заходу мали також можливість на практиці ознайомитися з основними техніками української вишивки.
В анонсі заходу організатори зазначали: «Ми покажемо та навчимо українським технікам вишивки, набивання малюнка вовною та іншим технікам, яким не підвладний час. Приходьте разом з дітьми,ми не дамо їм сумувати. Разом ми вишиємо пано незвичним способом».