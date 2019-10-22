Активісти Латвії відправили Україні гуманітарну допомогу для людей з особливими потребами
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Укрінформ
Громадські активісти Латвії відправили до України вантаж гуманітарної допомоги для людей із особливими потребами.
Про це повідомив кореспондентові Укрінформу голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк.
«Конгресом українців Латвії відправлено в Україну черговий, 44-й гуманітарний вантаж. Щира подяка всім небайдужим людям, друзям України з Латвії та Швеції, завдяки яким ця допомога стає можливою», - зазначив Павлюк.
За його словами, велика фура з гумдопомогою повезла до України спеціальні пристрої, інвалідні візки, запчастини до медичного обладнання, зручні милиці тощо. Все це призначене для хворих і поранених, загалом - для людей з обмеженими можливостями.
Фото: Микола Павлюк у Facebook