Активісти Латвії відправили Україні гуманітарну допомогу для людей з особливими потребами

Громадські активісти Латвії відправили до України вантаж гуманітарної допомоги для людей із особливими потребами.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк.

«Конгресом українців Латвії відправлено в Україну черговий, 44-й гуманітарний вантаж. Щира подяка всім небайдужим людям, друзям України з Латвії та Швеції, завдяки яким ця допомога стає можливою», - зазначив Павлюк.

За його словами, велика фура з гумдопомогою повезла до України спеціальні пристрої, інвалідні візки, запчастини до медичного обладнання, зручні милиці тощо. Все це призначене для хворих і поранених, загалом - для людей з обмеженими можливостями.

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Фото: Микола Павлюк у Facebook