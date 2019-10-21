Вільнюс готується до відкриття Днів українського кіно

У столиці Литви 22 жовтня розпочнуться Дні українського кіно.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Литовській Республіці.

"22 – 24 жовтня 2019 року у м.Вільнюс у кіноцентрі «Скальвія» розпочнуться Дні українського кіно. Фестиваль проходитиме у Литві вже вдруге", - йдеться у повідомленні.

Дні українського кіно відкриє прем'єрний показ фільму «Толока» – одного з найбільш очікуваних українських фільмів останнього десятиліття. Фільм презентує представник славетної української кінодинастії режисер Михайло Іллєнко – актор, член правління Української кіноакадемії.

До складу української делегації увійдуть також режисер фільму «Міф» Іван Ясній, перший заступник Директора мережі кінотеатрів «Київкінофільм»Лариса Зубенко, координатор національних і міжнародних проєктів мережі кінотеатрів «Київкінофільм» Олена Бабій.

У програмі показів представлені чотири повнометражні фільми, зокрема документальна стрічка «Міф» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія, картина Ярослава Лодигіна «Дике поле» – екранізація роману культового українського письменника Сергія Жадана, популярна українська комедія «Скажене весілля» режисера Влада Дикого, а також короткометражні фільми альманаху «Все починається в Києві».

У вівторок, 22 жовтня, в рамках проєкту у Посольстві України в Литві відбудеться круглий стіл – зустріч литовських та українських кінематографістів. У рамках заходу планується обговорення співпраці України і Литви в напрямку популяризації національного кінематографу як в країні, так і за кордоном.

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Як зазначається, цього року Дні українського кіно пройдуть також у Варені 25 – 26 жовтня. Глядачам покажуть фільм Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» з легендарними Богданом Ступкою, Іваном Миколайчуком та Ларисою Кадочниковою в головних ролях, та картину Михайла Іллєнка «Толока».

У Посольстві України у Литві запрошують всіх бажаючих на Дні українського кіно.

Вхід на всі перегляди – вільний.

Розклад сеансів за посиланнями:

м.Вільнюс (22-24 жовтня): https://www.facebook.com/events/3014288635461984/;

м.Варена (25-26 жовтня): https://www.facebook.com/events/2709502905778455/.

Фото: Укрінформ, пресслужба Посольства України в Литовській Республіці