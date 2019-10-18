Картини-ілюзії Олега Шупляка представили на вернісажі в Парижі

Виставка робіт відомого українського художника, майстра оптичних ілюзій Олега Шупляка відбувся у столиці Франції.

Про це повідомляє Культурно-інформаційному центрі Посольства України у Франції у Facebook.

"В Культурно-інформаційному центрі Посольства України у Франції відбувся вернісаж виставки робіт українського художника Олега Шупляка, неперевершеного майстра оптичних ілюзій. Авторська назва виставки картин з подвійним змістом - "Двовзори", - йдеться у дописі.

Як зазначається, Олег Шупляк закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю архітектор, однак його захопленням завжди був живопис. Митець використовує відточену техніку архітектора для створення своїх інтригуючих оптичних ілюзй.

Часто його картини представляють відомих історичних діячів, художників, письменників, вчених, як Вінсент ван Гог, Поль Гоген, Клод Моне, Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Леонардо да Вінчі, Нікола Тесла тощо. Колекція художника налічує понад 200 картин.

Екстравагантні портрети, складені з рослин, предметів і тварин, створював італійський художник XVI століття Джузеппе Арчімбальдо. На початку XX століття художники-сюрреалісти Макс Ернст та Рене Магріт знову відкрили прийоми композиції облич, захованих у їхніх картинах, а сьогодні це робить Олег Шупляк. Окрім карти-ілюзій, художник також зображує природу тощо.

Раніше у жовтні відбулася зустріч Олегом Шупляком та виставка його картин-ілюзій в Українській школі при церкві Святого Володимира Великого у Парижі.

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Як відомо, український художник, педагог Олег Шупляк народився 23 вересня 1967 у с. Біще Бережанського району Тернопільської області. Член НСХУ (2000), заслужений художник України (2017). Лауреат премій ім. Михайла Бойчука (2014), всеукраїнської премії ім. братів Лепких (2018) тощо.

Митець працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом).

Олег Шупляк є учасником численних колективних та персональних виставок. Першу персональну виставку організував у 1991 р. у Бережанському краєзнавчому музеї. Від 1990 р. провів більше трьох десятків персональних виставок в Українї та за рубежем.

Роботи митця знаходяться у колекціях Національного музею Тараса Шевченка у Києві, міністерства культури України, міжнародного Фонду "Культурне надбання" (Санкт Петербург), а також у приватних колекціях багатьох країн світу.

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France у Facebook