У Варшаві стартують Дні української музики
У рамках культурного заходу 18, 21 та 23 жовтня в залі Музичного університету імені Шопена та у концертній студії Польського радіо відбудуться три великі концерти, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За словами організаторів, метою фестивалю є популяризація українського музичного мистецтва за кордоном.
Перший концерт у виконанні скрипаля Андрія Павлова та піаніста Богдана Кривопуста презентує твори українських композиторів - стипендіатів програми «Gaude Polonia» Міністерства культури та національної спадщини Польщі, яку реалізує Національний центр культури. Прозвучать твори українських композиторів, зокрема Богдани Фроляк, Андрія Мерхеля, Олени Ільницької, Євгена Петриченка тощо.
У рамках другого концерту у виконанні співачки Оксани Нікітюк та піаніста Дмитра Таванця відвідувачі слухатимуть музику Вітольда Лютославського і твори найвидатнішого сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова.
Під час третього концерту звучатиме музика українських композиторів сучасності у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під диригуванням Романа Реваковича.
“Дні української музики у Варшаві” організовує фундація “Pro Musica Viva”. Артдиректором фестивалю є голова цієї фундації, відомий польський диригент та композитор українського походження Роман Ревакович.