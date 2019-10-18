У Варшаві стартують Дні української музики

П’ятий фестиваль “Дні української музики у Варшаві” розпочинається в п’ятницю у столиці Польщі.

У рамках культурного заходу 18, 21 та 23 жовтня в залі Музичного університету імені Шопена та у концертній студії Польського радіо відбудуться три великі концерти, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За словами організаторів, метою фестивалю є популяризація українського музичного мистецтва за кордоном.

Перший концерт у виконанні скрипаля Андрія Павлова та піаніста Богдана Кривопуста презентує твори українських композиторів - стипендіатів програми «Gaude Polonia» Міністерства культури та національної спадщини Польщі, яку реалізує Національний центр культури. Прозвучать твори українських композиторів, зокрема Богдани Фроляк, Андрія Мерхеля, Олени Ільницької, Євгена Петриченка тощо.

У рамках другого концерту у виконанні співачки Оксани Нікітюк та піаніста Дмитра Таванця відвідувачі слухатимуть музику Вітольда Лютославського і твори найвидатнішого сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова.

Під час третього концерту звучатиме музика українських композиторів сучасності у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під диригуванням Романа Реваковича.

“Дні української музики у Варшаві” організовує фундація “Pro Musica Viva”. Артдиректором фестивалю є голова цієї фундації, відомий польський диригент та композитор українського походження Роман Ревакович.