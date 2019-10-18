У Києві пройшла прем’єра фільму про українців у Казахстані

Прем’єра документального фільму "Три Івани. Історії українців у Казахстані" пройшла у столичному кінотеатрі «Жовтень».

Про це повідомила режисерка стрічки Марина Ткачук у Facebook.

«Нарешті можемо звітувати! Наш документальний фільм "Три Івани. Історії українців у Казахстані" "вийшов у широкий світ". У Києві відбулася його прем'єра. Наш фільм розповідає про долю українців, яких під час операції "Захід" в 1947 році було депортовано до Казахстану (а йдеться про 80 тисяч наших земляків, вивезених за один день у товарних вагонах!). Стрічка також розповідає і про тих українців, які відбували покарання у Карагандинських таборах. Там, у Казахстані, радянська влада створила "філіал" ГУЛАГу, через який пройшли сотні тисяч українців-"ворогів народу", - написала режисерка.

Як зазначила Марина Ткачук, над фільмом працювали майже рік, знімали життя наших земляків у Караганді, їх спогади, зворушувалися і плакали, слухаючи їх сповіді. «У Караганді живе неймовірна українська громада! Ми вдячні їй за допомогу в створенні нашого фільму!», - подякувала режисерка.

Вона висловила вдячність Почесному Консулу України в Казахстані Ерлану Досмагамбетову, отцю Василю Говері (Vasyl Hovera), Зеновії Красивській за гостинність та допомогу. Окремо Марина Ткачук відзначила сприяння проєкту з боку Посольства України в Республіці Казахстан та подякувала одним з героїв стрічки Ігорю Окуню та Володимиру Окуню, які погодилися розповісти історію своєї родини. Режисерка також висловила вдячність «прекрасній журналістці Катерині Кузнєцовій, яка мешкає в Караганді та яка присвятила своє творче життя темі політв'язнів і теж стала героїнею нашого фільму», і Галузевому архіву Служби безпеки України та особисто Андрію Когуту.

Марина Ткачук подякувала команді, яка працювала над фільмом, продюсеру, директору компанії ScreenMediaUkraine Павлу Казанцеву тощо.

Іван Бойко, Іван Карпінський, Іван Мамчур - ці три Івани з різною і водночас схожою долею були відірвані від рідної землі та закинуті до далекого Казахстану. Лише один із них, Іван Мамчур, повернеться в Україну.

Про нього на своїй сторінці у соцмережі розповіла Марина Ткачук, адже Іван Мамчур, за її словами, дуже чекав на вихід фільму на ТБ, але, так і не дочекавшись, помер днями.

«Це неймовірної долі людина! Ветеран дивізії «Галичина» Іван Мамчур народився у 1925 році у с. Рокитне на Львівщині у сім'ї воїна. Упівець, оунівець. Довголітній політв'язень радянських таборів. Він відбудовував Біломорканал, був учасником знаменитого Кенгірського табірного повстання у Казахстані», - розповіла режисерка.

Вона додала, що пан Іван був надзвичайно шляхетним і освіченим. «Він не уявляв свого життя без рідного Львова і повернувся до України ще в 60-их роках, на свій страх і ризик. Пан Іван казав, що постійно чекав арешту й тримав напоготові "тривожний чемоданчик" з сухарями, але виїжджати з України відмовлявся, хоч як йому й "радило" КДБ. У нього не було дітей, дружина, теж колишня політв'язень, померла ще у 80-х. Отак він жив один, абсолютно самотній», - написала Марина Ткачук.

Режисерка згадала розповідь Івана Мамчура про державного соціального працівника, яка приходила до нього, аби допомогти по господарству, а пан Іван просив її читати: «Помити підлогу чи посуд я ще сяк-так можу, а от читати - вже ні. Тож я прошу - хай мені краще читає".

Як зазначається, фільм "Три Івани" можна побачити вже в цю неділю, 20 жовтня, на 5 каналі, о 21:50.

Фото: Марина Ткачук у Facebook

ВІдео: Rose garden