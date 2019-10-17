У Софії триває Тиждень української науки

У столиці Болгарії відбулася ХІV міжнародна наукова конеренція "Драгоманівські студії".

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Болгарії у Facebook.

«Тиждень української науки в Софії триває. 16 жовтня в Етнографічному музеї відбулася Чотирнадцята міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії", організована Спілкою українських організацій Болгарії "Мати Україна" у співпраці з Посольством. Цьогорічний науковий форум був присвячений 130-річчю прибуття видатного українського вченого професора Михайла Драгоманова для викладання в новоствореному Софійському університеті», - повідомляється у дописі.

У конференції взяли участь вчені з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Національного університету «Острозька академія», Сумського державного університету, наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин України, Софійського університету ім. Св.Климента Охридського, Інституту етнології і фольклористики з етнографічним музеєм при Болгарській академії наук та Пловдівського університету ім. П.Хілендарського.

Як зазначається, було досягнуто домовленість щодо проведення Конференції «Драгоманівські студії» з 2021 року під егідою Софійського університету ім. Св.Климента Охридського, що сприятиме подальшому розширенню компаративних, інтердисциплінарних досліджень та активізації контактів між освітніми та академічними установами України і Болгарії.

Як повідомляється у соцмережі, у вівторок, 15 жовтня, Посол України в Болгарії Віталій Москаленко прийняв українську делегацію у складі голови української частини Спільної українсько-болгарської історичної комісії проф. Ірини Матяш, декана Факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька Академія» проф. Алли Атаманенко, доцента Сумського державного університету Валерія Власенка.

Українські вчені розповіли про результати роботи Спільної історичної комісії НАН України та БАН. Під час зустрічі було домовлено про реалізацію низки спільних з Посольством проектів у сфері публічної дипломатії на напрямку популяризації маловідомих фактів історії українсько-болгарських дипломатичних взаємин.

Також 15 жовтня в Софії відбувся круглий стіл за участі істориків України і Болгарії з метою обговорення практичних планів діяльності Спільної українсько-болгарської історичної комісії, яку було створено у червні 2018 року в рамках відзначення 100-річчя українсько-болгарських відносин.

В Інституті історичних досліджень Болгарської академії наук відбулася презентація збірки наукових праць «Україна і Болгарія в історії Європи» як спільного видання комісії за підсумками міжнародної конференції, присвяченої століттю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією.

Було ухвалено амбітну дворічну програму спільних міждисциплінарних наукових досліджень, видань, конференцій та виставок архівних документів під егідою Інституту Історії НАН України та Інституту історичних досліджень Болгарії.

Як повідомлялося на сторінці Посольства України в Болгарії, представницька делегація Національної Академії наук України прибула минулого тижня на урочистості з нагоди 150-річчя Болгарської академії наук.

Президент БАН акад. Ю.Ревальський 12 жовтня зустрівся з віцепрезидентом НАН України акад. С.Пирожковим, зав.відділом міжнародних зв'язків НАН України А.Мирончуком, ректором Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна акад. В.Бакіровим, проф. М.Станчевим, головою Наглядової ради Центру болгаристики В.Саленковим, почесним доктором Харківського університету М.Д.Пилипчуком та директором Центру болгаристики ім. М. Дрінова І.Страшнюком.

Учасники зустрічі проаналізували стан співробітництва між академічними науковими установами, обговорили подальші плани щодо спільних проектів у різних галузях тощо.

У рамках обміну нагородами і цінними подарунками віцепрезидент НАН України акад.С.Пирожков з нагоди ювілею передав до архіву БАН копію рукопису болгарського митрополита Евтімія «Житие на Иларион Мъгленски“» (14 ст.).

Фото: Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България у Facebook