У Нідерландах відбулися успішні гастролі Одеського театру опери та балету
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Укрінформ
У Нідерландах під бурхливі оплески пройшли гастролі Одеського Національного академічного театру опери та балету.
Нову постановку опери “Трубадур” Джузеппе Верді показали в Роттердамі, Бреді та Удені, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов мав приємну нагоду насолодитися оперою у місті Бреда.
Охочих побачити виставу було дуже багато. Українці та нідерландці бурхливими оплесками відзначили виступ.
Варто зазначити, що Одеський Національний академічний театр опери та балету користується великою популярністю у нідерландської публіки, яка аплодувала артистам стоячи.
У гастрольному турі беруть участь, зокрема, солістка Ганна Литвинова, диригент – заслужений артист України Ігор Чернецький.
Після Нідерландів заплановані виступи у Бельгії.
Фото: Софія Шовікова