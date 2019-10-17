У Нідерландах відбулися успішні гастролі Одеського театру опери та балету

У Нідерландах під бурхливі оплески пройшли гастролі Одеського Національного академічного театру опери та балету.

Нову постановку опери “Трубадур” Джузеппе Верді показали в Роттердамі, Бреді та Удені, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов мав приємну нагоду насолодитися оперою у місті Бреда.

Охочих побачити виставу було дуже багато. Українці та нідерландці бурхливими оплесками відзначили виступ.

Варто зазначити, що Одеський Національний академічний театр опери та балету користується великою популярністю у нідерландської публіки, яка аплодувала артистам стоячи.

У гастрольному турі беруть участь, зокрема, солістка Ганна Литвинова, диригент – заслужений артист України Ігор Чернецький.

Після Нідерландів заплановані виступи у Бельгії.

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Фото: Софія Шовікова