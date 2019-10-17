Пристайко відкрив пам'ятну дошку на честь 100-річчя дипмісії України в Латвії
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Меморіальну дошку двома мовами (українською та латиською) відкрито в центрі Риги за адресою вул. Антоніяс, 6. Тут у січні 1920 року почало працювати дипломатичне представництво України (Української Народної Республіки) в Латвії.
Символічно, що будинок, де зараз діє посольство, від цього місця відділяє лише один квартал.
В урочистій церемонії взяли участь керівник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс, посол України Олександр Міщенко, військовий аташе в країнах Балтії Олександр Коберський з українськими воїнами, які перебувають у Латвії на навчанні. Окрім того, були присутні мер Риги Олег Буров та представники тутешньої української громади, в тому числі голова Конгресу українців Латвії, який також очолював наглядову комісію, що займалася проєктом установлення дошки.
Ця церемонія стала останнім офіційним заходом візиту великої української делегації до Риги.
Як повідомлялося, 16 жовтня Латвію з офіційним візитом відвідали Президент України Володимир Зеленський з дружиною та делегація, до якої, зокрема ввійшли віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, очільники МЗС і Мін'юсту Вадим Пристайко та Денис Малюська, помічник глави держави Андрій Єрмак.