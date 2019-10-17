Пристайко відкрив пам'ятну дошку на честь 100-річчя дипмісії України в Латвії

Під час офіційного візиту до Риги української делегації міністр закордонних справ Вадим Пристайко відкрив меморіальну дошку на честь 100-річчя першої дипломатичної місії України в Латвії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Меморіальну дошку двома мовами (українською та латиською) відкрито в центрі Риги за адресою вул. Антоніяс, 6. Тут у січні 1920 року почало працювати дипломатичне представництво України (Української Народної Республіки) в Латвії.

Символічно, що будинок, де зараз діє посольство, від цього місця відділяє лише один квартал.

В урочистій церемонії взяли участь керівник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс, посол України Олександр Міщенко, військовий аташе в країнах Балтії Олександр Коберський з українськими воїнами, які перебувають у Латвії на навчанні. Окрім того, були присутні мер Риги Олег Буров та представники тутешньої української громади, в тому числі голова Конгресу українців Латвії, який також очолював наглядову комісію, що займалася проєктом установлення дошки.

Ця церемонія стала останнім офіційним заходом візиту великої української делегації до Риги.

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Як повідомлялося, 16 жовтня Латвію з офіційним візитом відвідали Президент України Володимир Зеленський з дружиною та делегація, до якої, зокрема ввійшли віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, очільники МЗС і Мін'юсту Вадим Пристайко та Денис Малюська, помічник глави держави Андрій Єрмак.