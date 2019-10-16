У Мюнхені у рамках Тижнів України в Баварії з успіхом пройшли Дні українського кіно

Дні українського кіно з успіхом пройшли у Мюнхені у рамках Тижнів України в Баварії.

Протягом трьох днів у мюнхенському Rio Filmpalast можна було побачити 5 фільмів українських режисерів, повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Мюнхені.

«Глядачам представили 5 сучасних українських стрічок. Відкрив фестиваль фільм «Гуцулка Ксеня», який представили режисерка Олена Дем’яненко та виконавиця головної ролі Варвара Лущик», - зазначається у повідомленні.

Зауважується, що публіка з з великим інтересом прийняла дебютну картину Нарімана Алієва «Додому / EVGE», яка наступного року позмагається за нагороду Американської кіноакадемії «Оскар».

До програми показів увійшли й дві картини для дитячої аудиторії - «Фокстер & Макс» та «Пекельна Хоругва або Козацьке Різдво». У Мюнхені ці стрічки презентували режисер Анатолій Матешко, сценарист Анастасія Матешко та продюсер Євген Дяченко.

Завершились «Дні українського кіно» у Мюнхені показом фільму «Дике Поле».

Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко на відкритті наголосив: «Важливо, що саме Дні українського кіно розпочинають Тижні України в Баварії. Українська кіноіндустрія стала важливим елементом європейського кіномистецтва, і участь наших фільмів у численних фестивалях є доказом цього».

Поділився враженнями і генеральний директор Міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. «Отримуєш велике задоволення від того, як на Заході сприймають українське кіно – із захватом та більш щиро, ніж в Україні. Усі зазначили, наскільки виріс рівень нашого кінематографу за ці роки. Глядачі дякували і запропонували зробити фестиваль щорічним», - розповів гендиректор «Молодості».

Режисерка та співорганізаторка Дарія Онищенко зазначила, що в цьому році Дні Українського кіно у Мюнхені знову зібрали повні зали. Вона додала, що на покази приходили не лише представники української діаспори, а й багато німецьких глядачів, що дає всі підстави пишатися українським кіно, яке вийшло на новий рівень.

Організаторами Днів українського кіно у Мюнхені виступили Molodist Kyiv International Film Festival за підтримки ДержКіно України, Манана Палагашвілі у співпраці з режисером Дарією Онищенко та Генеральне консульство України в Мюнхені.

Зазначається, що Українські кінодні в Мюнхені стали важливою складовою Тижнів України в Баварії, які триватимуть до кінця листопада.

Як повідомлялося, Тижні України в Баварії відкрилися 10 жовтня, концертом відомого українського жіночого гурту “Dakh Daughters”. Наступного дня показом мюзикла режисерки Олени Дем’яненко “Гуцулка Ксеня” стартували Дні українського кіно.

З 21 по 25 жовтня в рамках проекту “Міст з паперу” відбудеться п’ята зустріч українських та німецьких письменників, під час якої пройде “Ніч лірики”.

Окрім того, заплановані концерти, виставки та форуми, зокрема, Х онлайнова конференція україністики “Діалог мов – Діалог культур. Україна з глобального погляду”, виставка, присвячена Голокосту в Україні, концерт пам'яті Василя Сліпака тощо.

У ці ж дні відбудеться Українсько-баварський економічний форум, засідання Українсько-баварської постійної робочої комісії зі співробітництва, Німецько-українська конференція “Інтеграція через знання: спеціалізована мова та тематичні пріоритети в діалозі між німецькою та українською юриспруденцією та практикою”.

Закриє програму тижнів 1 грудня гурт “Піккардійська Терція”, який дасть різдвяний концерт у церкві Erlöserkirche у Мюнхені.

Як повідомила раніше пресслужба Генерального консульства України в Мюнхені, відкриття Тижнів України в Баварії відбулося за фінансової підтримки Українського інституту - створеної у 2017 році державної установи, яка представляє українську культуру у світі, та Департаменту культури міста Мюнхен.

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Тижні України в Баварії - це щорічний формат представлення України в регіоні, який ставить за мету сприяти розбудові простору довіри та взаєморозуміння між українцями та баварцями, привернути увагу місцевої публіки до вже існуючої співпраці між Україною та Баварією, а також започатковувати спільні ініціативи.

Тижні України були започатковані у 2018 році Генеральним консульством України в Мюнхені разом з Державною канцелярією Баварії.

Фото: Molodist Kyiv International Film Festival у Facebook