У Посольстві України в Пакистані відбулася урочиста зустріч з українською громадою

Представники української громади з різних частин Пакистану зібралися у Посольстві України в Ісламабаді з нагоди відзначення Дня захисника України.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Напередодні Дня захисника України та Дня українського козацтва відбулася урочиста зустріч з українською громадою. До Посольства України в Ісламабаді зїхалось 43 українсько-пакистанські родини з дітьми (загалом 70 осіб) з різних частин країни», - йдеться у повідомленні.

Захід відбувся у святковій атмосфері. Гостей урочисто привітав радник В.Івашко. З промовою виступив голова асоціації випускників українських вишів Г.Сарвара. Про те, хто такі козаки, розповіла другий секретарь Посольства О.Борділовська.

Мультфільми про козаків і стрічка «Дітям про козаків» продовжили тему звитяги і хоробрості українських воїнів.

У програмі заходу також були шоу дитячих талантів, спортивні змагання і смачне частування.

Як зазначається, українська громада щиро подякувала за запрошення на свято.

Також було висловлено надію на подальшу активно співпрацю і взаємодію.