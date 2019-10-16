У Посольстві України в Пакистані відбулася урочиста зустріч з українською громадою
Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.
«Напередодні Дня захисника України та Дня українського козацтва відбулася урочиста зустріч з українською громадою. До Посольства України в Ісламабаді зїхалось 43 українсько-пакистанські родини з дітьми (загалом 70 осіб) з різних частин країни», - йдеться у повідомленні.
Захід відбувся у святковій атмосфері. Гостей урочисто привітав радник В.Івашко. З промовою виступив голова асоціації випускників українських вишів Г.Сарвара. Про те, хто такі козаки, розповіла другий секретарь Посольства О.Борділовська.
Мультфільми про козаків і стрічка «Дітям про козаків» продовжили тему звитяги і хоробрості українських воїнів.
У програмі заходу також були шоу дитячих талантів, спортивні змагання і смачне частування.
Як зазначається, українська громада щиро подякувала за запрошення на свято.
Також було висловлено надію на подальшу активно співпрацю і взаємодію.