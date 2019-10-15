В Анкарі відбувся семінар-тренінг викладачів української мови в Туреччині

В Анкарі на базі Української спілки в Анкарі відбувся семінар-тренінг викладачів української мови у Туреччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Семінар-тренінг було проведено за темами «Викладання української мови як другої рідної» та «Викладання української мови як іноземної». Проведення цього семінару-тренінгу стало черговим кроком до обміну досвідом викладачів української мови за кордоном, зокрема в Туреччині», - розповіли організатори заходу.

На важливості вивчення і поширення української мови в Туреччині наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, який у своєму виступі перед учасниками заходу зазначив: «Якщо у людини забрати її рідну мову, це те ж саме, що забрати її душу».

У семінарі взяли участь співробітники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» кандидат філологічних наук, науковий співробітник Оксана Трумко та провідний фахівець Олена Мицько, тренер Нової школи Олеся Дибовська, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. Стефаника Любов Пена та кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов‘янських мов Стамбульського університету Мар‘яна Барчук-Галик.

Практичним досвідом поділилися вчителі українських суботніх шкіл, що приїхали з різних куточків Туреччини. Під час семінару педагоги, що працюють при українських громадах в Туреччині, мали змогу ознайомитися з новими методиками викладання української мови за кордоном, поділитися досвідом та обговорити нагальні питання, які виникають в процесі роботи.

Представники навчальних закладів з України провели відкритий уроку української мови з учнями суботньої школи Української спілки в Анкарі.

Для віддаленої участі в семінарі було організовано онлайн-трансляцію на сторінці спілки у мережі Facebook.

Читайте також: У Токіо пройде показ мод в українському стилі

Фото: Ольга Будник