В естонському Раквере відбувся український фестиваль-ярмарок «Велика Родина»

У старовинному естонському місті Раквере 17 серпня пройшов український етнографічний фестиваль-ярмарок «Велика Родина», на який з’їхалися творчі колективи українців з багатьох куточків Естонії, а також гості з України.

Про це Укрінформу розповіла Віра Коник, голова Конгресу українців Естонії, який був одним з організаторів фестивалю.

«Перш за все хочу зазначити, що захід пройшов з великим успіхом. Ми маємо давні та сталі зв’язки з мерією Раквере. І нам дуже хотілося показати різнобарвну українську культуру саме естонському, естонськомовному середовищу. По-друге, дуже хотілося залучити до фестивалю, в цілому до нашої громади новоприбулих естонських українців з останньої хвилі міграції. Ну і, по-третє, справжніми родзинками заходу стали гості, майстрині з України, а також видані тут багатомовні дитячі книжки, в яких був і варіант тексту українською мовою», - зазначила Віра Коник.

Основною частиною фестивалю були виступи українських колективів з усієї Естонії, які тривали понад чотири години. На ярмарку можна було придбати вишиванки, предмети ручної роботи та інший етнографічний крам.

У фестивалі-ярмарці також взяли участь майстрині з України: Яна Ісаєнко проводила майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, а Вікторія Галамага за допомогою українських дівчат з Естонії продемонструвала свою авторську колекцію етнічного одягу із повсті.

Відвідувачі також жваво цікавилися збірками дитячих віршів, виданими українською та естонською мовами. Зокрема, книгою “Їжаки і пінгвіни”, автором українського перекладу якої стала молода львівська перекладачка з естонської Катя Новак.

Захід було організовано ракверським Українським земляцтвом "Барвінок" та Конгресом українців Естонії за підтримки Міністерства культури Естонії, Інтеграційного фонду, Естонського капіталу культури, мерії Раквере, Посольства України в Естонії. Значну допомогу також надали місцеві спонсори.

Фото: Віра Коник, Embassy of Ukraine in the Republic of Estonia