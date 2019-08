У Латвії відпочинуть 15 дітей з Ніжина

Група у складі 15 українських дітей з Ніжина прибула на тижневий відпочинок до латвійського міста Прейлі.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в Посольстві України в Ризі.

До міста Прейлі на південному сході Латвії прибула на тижневий відпочинок група з 15 українських дітей з Ніжина. Група формувалася в Україні місцевими органами влади у взаємодії з Мінсоцполітики.

Читайте також: На українському фестивалі в США зібрали майже 6 тисяч доларів для поранених воїнів АТО

Українське Посольство дякує керівництву самоуправління Прейлі за організацію відпочинку маленьких українців з Ніжина. Зазначається, що такої домовленості вдалося досягти завдяки злагодженій спільній роботі українського Посольства, «групи дружби» з Україною Сейма Латвії на чолі з Алдісом Адамовичсом та керівництва самоуправління Прейлі на чолі з Марутою Плівдою.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook