У Латвії відпочинуть 15 дітей з Ніжина
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в Посольстві України в Ризі.
До міста Прейлі на південному сході Латвії прибула на тижневий відпочинок група з 15 українських дітей з Ніжина. Група формувалася в Україні місцевими органами влади у взаємодії з Мінсоцполітики.
Українське Посольство дякує керівництву самоуправління Прейлі за організацію відпочинку маленьких українців з Ніжина. Зазначається, що такої домовленості вдалося досягти завдяки злагодженій спільній роботі українського Посольства, «групи дружби» з Україною Сейма Латвії на чолі з Алдісом Адамовичсом та керівництва самоуправління Прейлі на чолі з Марутою Плівдою.
Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook