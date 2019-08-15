На українському фестивалі в США зібрали майже 6 тисяч доларів для поранених воїнів АТО

Волонтери фонду Revived Soldiers Ukraine зібрали 5840 доларів США на потреби поранених військових України та реабілітаційного центру Next Step Ukraine.

Збір коштів відбувся під час дводенного фестивалю Uketoberfest 2019 у Чикаго, йдеться на сторінці фонду Revived Soldiers Ukraine у Facebook.

«Волонтерами фонду Revived Soldiers Ukraine було зібрано вчора (10 серпня – ред.) $5040 на потреби поранених військових України та нашого реабілітаційного центру Next Step Ukraine», - йдеться у повідомленні.

У фонді подякували українській співачці і скрипальці, Заслуженій артистці України Оксані Мусі, яка взяла участь у фестивалі і провела аукціон ножа від компанії Kozak Knives, яку відкрив воїн АТО Dima Medved. Ніж було продано за 860 доларів.

У фонді також висловили вдячність волонтерам, парафії Святого Йосипа Обручника і отцю Миколі Буряднику (Mykola Buryadnyk) та усім, хто долучився до свята і зробив благодійний внесок.

В Іншому дописі зазначається, що під час другого дня фестивалю волонтери зібрали ще 800 доларів США.

«У неділю на фестивалі волонтерами фонду було зібрано додатково $800. Потім душевно компанією волонтерів Revived Soldiers Ukraine в Чікаго та Коннектикуті посиділи душевно з Українськими піснями», - йдеться у соцмережі.

Фото: сторінка Revived Soldiers Ukraine у Facebook