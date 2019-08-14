20% українців пропрацювали за кордоном і більше не хочуть
Про це свідчать результати опитування на «OLX Робота».
«Головною причиною став психологічний дискомфорт. Серед цієї категорії заробітчан більшість працювала до цього в Польщі, Росії та Німеччині. Майже половина отримувала менше $1 000. А першою мотивацією до виїзду стала низька зарплата – 42% респондентів», - йдеться у публікації.
Майже у третини зникла необхідність виїжджати на роботу за кордон вдруге, тому що вони почали заробляти достатньо в Україні. Ще 16% зізналися, що в інших країнах не лише висока заробітна плата, а ще й витрати на проживання та харчування. Кожен п’ятий залишився розчарованим після досвіду роботи за кордоном.
Щодо зарплат, майже половина українців, які зараз не хочуть повертатися, отримували за кордоном до $1 тис. Ще 18% – до $1,2 тис. Тільки 11% від тих, хто не планує повторне працевлаштування, мали $2 тис. на місяць.
У чверті респондентів виникали конфлікти з роботодавцем, з їхнього боку до заробітчан було негативне ставлення. Інші взаємовідносинами залишились задоволеними.
Основними напрямками робочої міграції для людей, що зараз обрали залишитися в Україні, були Польща – 33%, Росія – 35% і Німеччина – 11%.
З групи респондентів, які не хотіли б поїхати працювати за кордон знову, майже 15% все ж поїхали б на заробітки в Польщу. З тих, хто хотів мати таку можливість, майже 77% вказали, що це через зарплати та недалеку відстань від України.
Кожний другий українець, який виїхав на заробітки за кордон, а потім не захотів повертатися, працював не за своєю спеціальністю. Майже чверть незадоволених респондентів пропрацювали за кордоном у будівельній сфері. Друга за популярністю галузь – логістична, переважно це робота водієм – 17%. Топ-3 закриває виробництво – 15%.
В Україні більшість тих, хто мав досвід роботи за кордоном та не планує повертатися, – це чоловіки із сім’ями (близько 70%) у віці 25-34 та 45-54 роки. 7 з 10 таких заробітчан проживають у містах.
Рівень освіти у всіх різний: повну вищу мають 41% респондентів, а загальну середню освіту – 39%.
Зараз заробітки за кордоном непопулярні не лише серед тих, хто попрацював в іншій країні та оцінив після цього свій матеріальний стан як високий, а і серед респондентів, які вказали, що ледве зводять кінці з кінцями.