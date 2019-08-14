20% українців пропрацювали за кордоном і більше не хочуть

20% українців, які довгостроково працювали за кордоном, не планують їхати туди на заробітки знову.

Про це свідчать результати опитування на «OLX Робота».

«Головною причиною став психологічний дискомфорт. Серед цієї категорії заробітчан більшість працювала до цього в Польщі, Росії та Німеччині. Майже половина отримувала менше $1 000. А першою мотивацією до виїзду стала низька зарплата – 42% респондентів», - йдеться у публікації.

Майже у третини зникла необхідність виїжджати на роботу за кордон вдруге, тому що вони почали заробляти достатньо в Україні. Ще 16% зізналися, що в інших країнах не лише висока заробітна плата, а ще й витрати на проживання та харчування. Кожен п’ятий залишився розчарованим після досвіду роботи за кордоном.

Щодо зарплат, майже половина українців, які зараз не хочуть повертатися, отримували за кордоном до $1 тис. Ще 18% – до $1,2 тис. Тільки 11% від тих, хто не планує повторне працевлаштування, мали $2 тис. на місяць.

У чверті респондентів виникали конфлікти з роботодавцем, з їхнього боку до заробітчан було негативне ставлення. Інші взаємовідносинами залишились задоволеними.

Основними напрямками робочої міграції для людей, що зараз обрали залишитися в Україні, були Польща – 33%, Росія – 35% і Німеччина – 11%.

З групи респондентів, які не хотіли б поїхати працювати за кордон знову, майже 15% все ж поїхали б на заробітки в Польщу. З тих, хто хотів мати таку можливість, майже 77% вказали, що це через зарплати та недалеку відстань від України.

Кожний другий українець, який виїхав на заробітки за кордон, а потім не захотів повертатися, працював не за своєю спеціальністю. Майже чверть незадоволених респондентів пропрацювали за кордоном у будівельній сфері. Друга за популярністю галузь – логістична, переважно це робота водієм – 17%. Топ-3 закриває виробництво – 15%.

В Україні більшість тих, хто мав досвід роботи за кордоном та не планує повертатися, – це чоловіки із сім’ями (близько 70%) у віці 25-34 та 45-54 роки. 7 з 10 таких заробітчан проживають у містах.

Рівень освіти у всіх різний: повну вищу мають 41% респондентів, а загальну середню освіту – 39%.

Зараз заробітки за кордоном непопулярні не лише серед тих, хто попрацював в іншій країні та оцінив після цього свій матеріальний стан як високий, а і серед респондентів, які вказали, що ледве зводять кінці з кінцями.