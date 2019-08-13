Українські митці візьмуть участь у виставці в Чорногорії
Про це повідомляється на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.
«Міжнародна виставка за участі українських митців триватиме до 29 серпня. Проект відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та соціального клубу Exodus», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, експозиція представить роботи художників, що протягом трьох тижнів червня жили та працювали в арт резиденції в Гірському Морині (Gornji Morinj).
Під час роботи над темою «Ісходу» – біблійного символу переходу людей крізь випробування до більш гідного та гармонійного існування – митці розглядали чинники та робили спробу шукати свою версію виходу з криз, в яких опинилося людство у наш час.
Фото: Facebook/BIRUCHIY contemporary art project, Публічна дипломатія України від МЗС/Ukraine's Public Diplomacy by MFA