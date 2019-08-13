Українські митці візьмуть участь у виставці в Чорногорії

16 серпня в Національному художньому музеї Чорногорії в місті Цетіньє відбудеться урочисте відкриття виставки міжнародної мистецької резиденції “Exodus. Biruchiy 019. Montenegro” ("Ісход. Бірючий 019. Чорногорія") за участю митців з України, Чорногорії, Франції, Боснії і Герцеговини, Чехії та Сербії.

Про це повідомляється на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

«Міжнародна виставка за участі українських митців триватиме до 29 серпня. Проект відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та соціального клубу Exodus», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, експозиція представить роботи художників, що протягом трьох тижнів червня жили та працювали в арт резиденції в Гірському Морині (Gornji Morinj).

Під час роботи над темою «Ісходу» – біблійного символу переходу людей крізь випробування до більш гідного та гармонійного існування – митці розглядали чинники та робили спробу шукати свою версію виходу з криз, в яких опинилося людство у наш час.

Фото: Facebook/BIRUCHIY contemporary art project, Публічна дипломатія України від МЗС/Ukraine's Public Diplomacy by MFA