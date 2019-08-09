Українська діаспора Туреччини передала Зеленському прапор зі своїми підписами

Представники української громади в Туреччині під час візиту в країну Президента України Володимира Зеленського 7 серпня передали державний прапор зі своїми підписами.

Про це повідомляє UkrAyna.

«На урочистому відкритті нової будівлі Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар були присутні голови українських товариств та активісти української діаспори зі всієї Туреччини», - йдеться у повідомленні.

Під час своєї промови президент подякував діаспорянам за підтримку держави, моральну і матеріальну допомогу, а також запевнив, що буде сприяти створенню в країні умов, за яких діаспора з радістю поверталася б в Україну.

Від імені усіх громад Туреччини з промовою виступала голова Координаційної ради Олена Топчу. Вона розповіла Президенту України про основні напрямки діяльності та досягнення українських громад в Туреччині та передала прапор, підписаний усіма головами громад, як символ того, що українська світова діаспора є дієвою та важливою частиною України. Наостанок, Президента запевнили, що українські громади будуть продовжувати вірно служити інтересам України:

«Ми, як громадяни України і як частина світової діаспори України, готові працювати на користь нашої України задля розвитку вільної незалежної демократичної держави», - заявили представники української громади.