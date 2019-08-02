Українська школа у Дюссельдорфі запрошує на навчання

Українська школа в Дюссельдорфі Ukrainische Schule in Düsseldorf "Рідне слово" повідомляє про початок занять у вересні.

ПАро це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

«З вересня 2019 запрошуємо до Ukrainische Schule in Düsseldorf "Рідне слово". Готуємо заняття для діток та активності для бактьків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усм зацікавленим необхідно заповнити форму реєстрації.

Як відомо, Українська школа в Дюссельдорфі «Рідне слово» відкрилася у березні 2018 року в приміщенні Генерального консульства України в Дюссельдорфі.

До навчання запросили усіх, «кому не байдуже, чи будуть наші діти говорити і знати мову батьків та дідів, чи будуть знати класичні та сучасні твори української літератури, чи будуть орієнтуватися в українській географії та розуміти історичні події України, чи будуть святкувати наші свята і шанувати традиції українського народу, чи вмітимуть співати наших пісень і прославляти наше мистецтво, чи будуть любити Україну всім серцем, як наші пращури».

У школі працюють кваліфіковані педагоги з великим стажем роботи. У невеликих класах до дітей буде індивідуальний підхід

Малечу навчають української мови та літератури, історії та географії, культурі й мистецтву.

Зазначається, що метою школи є не дублювати знання, які діти отримують у німецькій школі, а розширювати кругозір та докладати пазли українських предметів, котрі діти не в змозі почерпнути на чужині.

Фото: сторінка Ukrainische Schule in Düsseldorf "Рідне слово" у Facebook