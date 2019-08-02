У Німеччині збирають книги для українських сільських шкіл

Українська громада у Німеччині (федеральна земля NRW) продовжує збір книжок, дідактичних матеріалів тощо для сільських шкіл в Україні у рамках ініціативи «Deutsch lernen у кожному селі».

До доброї справи запрошують долучитися усіх охочих, йдеться на сторінці події у Facebook.

«Мріємо про рівні освітні можливості у кожному місті та селі України. Знаємо, що маленькі міста та села потребують поповнення якісних матеріалів німецькою/англійською мовою. Наша мета - організувати німецькі куточки в сільських школах України. Це книги, ігри, дидактичні матеріали німецькою/англійською мовою. Все, що сподобається дітям, буде корисним для вивчення німецької/англійської мови, а також дозволить якісно проводити вільний час», - йдеться у повідомленні.

Ініціатива розподілена на три кроки. Перший – це збір німецької літератури. «Звертаємось до українців у Німеччині, небайдужих до розвитку освіти в Україні. У нагоді стануть різні ігри, художні книги для дітей і навчальна література ( б/у в гарному стані або нова)», - зазначають організатори акції.

Збір німецьких скарбничок відбувається з 5 липня до 25 серпня 2019 року за адресою: Генеральне консульство України в Дюссельдорфі (Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf, Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf.

У рамках другого кроку школи в Україні, які хочуть отримати зазначені матеріали для себе, мають заповнити реєстраційну форму.

Третім кроком передбачено формування німецьких куточків та відправлення в Україну.

Організаторами збору виступили українська школа в Дюссельдорфі Ukrainische Schule in Düsseldorf "Рідне слово" і ВУЛИК ІДЕЙ Клуб розумних дітей.

З організаційних питань можна звертатися до засновниці та керівниці ВУЛИК ІДЕЙ Клуб розумних дітей Олени Дубас-Чорнюк (Olena Dubas-Chorniuk): Тел.,Viber, WhatsApp 050-648-19-07 або писати на електронну пошту: olena.dubas@gmail.com.

З цих питань можна також звертатися до вчительки української мови у школі «Рідне слово» в місті Дюссельдорф Юлії Дунайчук (Yuliia Dunaichyk): Тел., Viber, WhatsApp 0049157 56784753, dunaichyk@gmail.com.

Українська школа в Дюссельдорфі висловила вдячність Генеральному консульству України в Дюссельдорфі за підтримку ініціативи, та усім, хто вже передав пакуночки з книгами.

Фото: ВУЛИК ІДЕЙ Клуб розумних дітей