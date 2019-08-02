Чехія запровадила нові правила для власників робочих карт

Українців, що працюють у Чехії, попереджають про нові правила для власників робочих карт.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чехії у Facebook.·

«До уваги українських громадян, що працюють та проживають в Чеській Республіці. З 31 липня 2019 діють нові правила Чеської Респубілки для власників робочих карт (zaměstnanecká karta)», - йдеться у дописі.

Повідомляється про запровадження ряду нововведень. Зокрема, якщо це перша робоча карта у працівника, то він можете змінити роботодавця не раніше, ніж через 6 місяців після отримання робочої карти. Звільнитися раніше зазначеного терміну можна в випадку, якщо роботодавець порушує права працівника.

В інших випадках потрібно не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої зміни місця роботи чи позиції, подати повідомлення про зміну до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Детальніше про ці та багато інших змін можна ознайомитися за посиланням.

У Посольстві закликали українців, що працюють у Чехії, бути обачними.