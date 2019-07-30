У Чикаго до Дня Незалежності відбудеться 35-й щорічний фестиваль «Українські дні»
Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.
Як зазначено у програмі, святкові заходи розпочнуться 23 серпня. У цей день пройдуть урочиста церемонія підняття Державного прапора України на Daley Plaza, організована Генконсульством України в Чикаго фотовиставка «Impressive Ukrainian» та флешмоб «Найбільший прапор України у Чикаго» за ініціативи та участі Генерального консула України в Чикаго Лариси Герасько. В Українському національному музеї відкриється виставка живопису – розписів по шовку митця Олега Чуйка.
Фестиваль «Українські дні 2019» пройде 24 і 25 серпня. У суботу, 24 серпня, о 15:00 відбудеться урочисте відкриття заходу і розпочнеться концертна програма за участі відомих колективів (зокрема, гурту MAD HEADS CA), солістів і гостей. О 22:00 стартує Забава в Українському культурному осередку.
У неділю, 25 серпня, о 13:00 розпочнеться святкова концертно-розважальна програма, яка передбачає виступи дитячих і дорослих колективів Чикаго, солістів і гостей. Відбудеться конкурс вишиванок «А сорочка мамина серцю мила». Відвідувачі фестивалю зможуть скуштувати страви української кухні, а малеча, крім того, - ще й розважитися на дитячому майданчику.
Упродовж двох днів фестивалю проходитимуть змагання з вуличного футболу, організатором яких є футбольний клуб «Тризуб». На переможців очікують призи.
Організатор «Українських днів» - Український конґресовий комітет Америки (УККА), відділ Іллінойс – запрошує українську діаспору долучитися до патриотичного проекту Ukrainian Days 2019.
Фото: Ukrainian Congress Committee of America, сторінка Ukrainian Days in Chicago у Facebook
Відео: Ukrainian Days in Chicago