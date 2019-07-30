У Чикаго до Дня Незалежності відбудеться 35-й щорічний фестиваль «Українські дні»

У Чикаго до Дня Незалежності України відбудеться 35-й щорічний фестиваль Ukrainian Days 2019 ("Українські дні 2019").

Про це йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.

Як зазначено у програмі, святкові заходи розпочнуться 23 серпня. У цей день пройдуть урочиста церемонія підняття Державного прапора України на Daley Plaza, організована Генконсульством України в Чикаго фотовиставка «Impressive Ukrainian» та флешмоб «Найбільший прапор України у Чикаго» за ініціативи та участі Генерального консула України в Чикаго Лариси Герасько. В Українському національному музеї відкриється виставка живопису – розписів по шовку митця Олега Чуйка.

Фестиваль «Українські дні 2019» пройде 24 і 25 серпня. У суботу, 24 серпня, о 15:00 відбудеться урочисте відкриття заходу і розпочнеться концертна програма за участі відомих колективів (зокрема, гурту MAD HEADS CA), солістів і гостей. О 22:00 стартує Забава в Українському культурному осередку.

У неділю, 25 серпня, о 13:00 розпочнеться святкова концертно-розважальна програма, яка передбачає виступи дитячих і дорослих колективів Чикаго, солістів і гостей. Відбудеться конкурс вишиванок «А сорочка мамина серцю мила». Відвідувачі фестивалю зможуть скуштувати страви української кухні, а малеча, крім того, - ще й розважитися на дитячому майданчику.

Упродовж двох днів фестивалю проходитимуть змагання з вуличного футболу, організатором яких є футбольний клуб «Тризуб». На переможців очікують призи.

Організатор «Українських днів» - Український конґресовий комітет Америки (УККА), відділ Іллінойс – запрошує українську діаспору долучитися до патриотичного проекту Ukrainian Days 2019.

Як відомо, фестиваль "Українські дні" у Чикаго відвідують понад 12 тисяч гостей.

Фото: Ukrainian Congress Committee of America, сторінка Ukrainian Days in Chicago у Facebook

Відео: Ukrainian Days in Chicago