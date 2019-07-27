У Києві на Майдані пройшла акція на підтримку незалежності Білорусі

Білоруська діаспора в Україні провела у центрі Києва акцію на підтримку незалежності Білорусі.

Про це повідомляє Громадське радіо.

"На майдані Незалежності зібралося близько 30 людей на підтримку незалежності Білорусі. Люди вийшли з прапорами Білорусі, України і УПА, останні вони пояснюють повагою до України і її історії, і проти заборони цієї символіки у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активісти розстелили 8-метровий прапор своєї держави на майдані, щоб кожен охочий міг написати на ньому свої побажання. Потім вони планують передати його на батьківщину.

Активісти наголосили на тому, що саме сьогодні, 27 липня, справжній День Незалежності Білорусі, а не 3 липня.

«Зараз, як ніколи, нависла велика загроза над незалежністю Білорусі з боку Росії. Ми не хочемо щоб Білорусь увійшла до складу Росії, а така загроза присутня на даний момент. Тому сьогодні ми виступаємо з наміром підтримати білорусів, які виступають за незалежність у своїй державі», — сказав представник організації «Рух солідарності разом» в Україні Олег Овчинніков.