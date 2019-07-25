У Нью-Йорку проходить виставка-продаж робіт українських художників

Виставка-продаж робіт українських митців Summer Art Show and Sale триває в нью-йоркській галереї Українського інституту Америки.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Інститут радий повідомити про проведення групової виставки-продажу 2019 Summer Art Show and Sale, яка проходить у нашій нью-йоркській галереї під куратрством доктора філософії Волтера Гойдиша», - йдеться у повідомленні.

До уваги відвідувачів пропонується підбірка картин талановитих українських майстрів: Василя Бажая, Сергія Бєліка, Олега Днеисенка, Сергія Гая, Валерія Гнатенка, Ілони Сочинської, Дмитра Красного, Ганни Криволап, Романа Лучука, Івана Марчука, Леся Панчишина, Романа Романишина, Поліни Щербини, Темо Свірелі, Тані Василенко та Макса Вітика.

Виствака-продаж триватиме до 20 вересня.

Як відомо, заснований у 1948 році Український інститут Америки – це неприбуткова організація, метою якою є підтримка і просування мистецтва, музики і літератури України і української діаспори. Інститут організовує художні виставки, концерти, покази фільмів, літературні вечори, поетичні читання, лекції, симпозіуми та освітні програми. Все це є відкритим для публіки.

Фото: STYLEINSIDER