Фільм «Гіркі жнива» про Голодомор в Україні демонструють в Італії

Показ стрічки про Голодомор 1932-33 рр. в Україні триває в містах Італії.

Сьогодні, 24 липня, показ фільму у Римі розпочнеться о 19:00, йдеться у дописі Вікторії Шевченко у групі Рим | Цікава Італія українською мовою у Facebook.

«У Римі фільм можна подивитись у кінотеатрі Nuovo Cinema Aquila з 18 по 24 липня, сеанс о 19:00», - зазначається у повідомленні.

Як зазначається, канадська кінострічка "Гіркі жнива" (Raccolto Amaro) - історія про любов всупереч смерті, непереборну волю до життя і дух боротьби, який не згасити, - вийшла на екрани Італії 18 липня. Прокат фільму здійснюється італійською кінокомпанією PFA Films.

«Обов'язково сходить на фільм, запросить друзів-італійців. Ми маємо знати та пам'ятати свою історію та доносити її світу, якою б гіркою вона не була», - написала Вікторія Шевченко.

Більше інформації можна дізнатись на італійській сторінці фільму.

Як відомо, «Гіркі жнива» (англ. Bitter Harvest) — канадський кінофільм про історію кохання в розпал українського Голодомору 1932—1933 років. Стрічка вийшла в український прокат 23 лютого 2017 року.

У центрі картини Юрій, талановитий художник-селянин, нащадок козацького роду, що намагається жити зі своєю коханою у створених радянською владою умовах, приймаючи удари і утиски. Але, зрештою, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, він повстає, аби врятувати рідних, помститися і покинути Радянську Україну, щоби донести правду світові про жахіття Голодомору.

Фото: сторінка Raccolto amaro у Facebook