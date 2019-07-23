Україна представляє свою творчість на фестивалі культури і мистецтва у Йорданії

Заслужені артисти України, співаки Руслана Лоцман, Борис Репка, композитор і співачка Наталія Стець та академічний ансамбль народного танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії представляють Україну на фестивалі культури та мистецтва Jerash Festival of Culture and Arts 2019 у Йорданії.

Сьогодні, 23 липня, виступ відбудеться у столиці королівства Аммані, йдеться на сторінці події у Facebook.

«Український народний ансамбль народного танцю «Надзбручанка» і відома співачка-сопрано Руслана Лоцман виконають українські народні пісні і танці в містах Ірбід, Джераш і Амман у рамках фестивалю культури і мистецтва Jerash Festival of Culture and Arts 2019. Приходьте і насолоджуйтесь неймовірною українською атмосферою на різних сценах Йорданії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 липня виступ українських артистів відбудеться о 19:00 в Культурному центрі короля Хусейна King Hussein Cultural Center в Аммані. Вхід вільний.

Відкриття фестивалю відбулося 19 липня за участі Посла України в Йорданії Сергія Паська, прем’єр-міністра Королівства Омара ар-Раззаза, міністра з інформаційних питань Джунами Гунаймат, міністра культури Мохаммада Абу Руммана, міністра туризму та старожитностей Маджд Швейке та інших високопосадовці, йдеться на сторінці Посольства України в Йорданії у Facebook.

Виступи українських артистів відбулися також у Петрі.

Як зазначається, цьогорічний фестиваль триватиме до 26 липня. Захід оособливий тим, що у ньому беруть участь українські музиканти, співаки і танцюристи. Артисти протягом кількох днів знайомитимуть публіку в різних містах Йорданії з традиційними українськими мотивами.

Фото, відео: сторінка Embassy of Ukraine in Jordan / Посольство України в Йорданії у Facebook