Парк української культури відкрився в Анталії

У районі Муратпаша міста Анталія відкрився парк української культури, в якому планують встановити бюст Т.Г.Шевченка.

Про це повідомляє у Facebook ГО «Українська родина».

«У районі Муратпаша міста Анталія відкрився парк української культури "Ukrayna kültür parkı", … сподіваємось, що зовсім скоро у парковій зоні з'явиться бюст Тараса Шевченка», - йдеться у повідомленні.

Українська громада висловила вдячність муніципалітету району Муратпаша за відкриття парку та запрошує прогулятися в ньому.

«З радістю усіх запрошуємо до парку на прогулянки — це гарна зелена зона недалеко від узбережжя», - повідомила «Українська родина».

В парку є затишні алеї, великі альтанки та дерева з пишними кронами, спортивний майданчик і місця для відпочинку.

Фото: Українська родина