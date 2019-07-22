В Анталії українська громада помолилася разом із Вселенським Патріархом

В Анталії відбулася недільна служба за участі Вселенського Патріарха Варфоломія, в якій взяла участь українська громада.

Про це повідомляє Консульство України в Анталії у Facebook.

«Відбулася ранкова недільна служба в храмі Преподобного Апостола Столпника в Анталії за участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на святкову службу прийшло близько 300 вірян православної церкви Константинопольського Патріархату. Серед них - представники української діаспори Анталії та Аланії, консульства України в Анталії.

Богослужіння тривало три години. Під час служби відбулася церемонія рукоположення Патріархом нового Єпископа Амвросія.

Фото: сторінка Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya у Facebook