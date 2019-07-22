СКУ нагородив грецького діяча за підтримку України і української діаспори

Світовий конґрес українців (СКУ) вручив нагороду Генеральному секретарю Греко-української Палати Герасімосу-Ніколаосу Бугасу за підтримку України та української діаспори у Греції.

Про це йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«Ярослава Хортяні, член Екзекутивного комітету СКУ, та Сергій Касянчук, директор Представництва СКУ в Україні, на урочистому засіданні VI Форуму української діаспори у Греції вручили медаль Святого Володимира відомому громадському діячу з Греції Герасімосу-Ніколаосу Бугасу. Ця медаль була вручена за особливий внесок у піднесення іміджу СКУ, розбудову українського громадського життя в діаспорі та підтримку України», - йдеться у повідомленні.

Зліва направо: Галина Маслюк (голова Товариства української діаспори Греції та філоукраїнців греків «Українсько-грецька думка»), Герасімос-Ніколаос Бугас, Ярослава Хортяні та Сергій Касянчук Як нагадується у соцмережі, директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук взяв участь у проведенні VI Форуму української діаспори, що проходив 1 - 10 липня у Греції. Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук виступає з промовою у рамках VI Форуму української діаспори, що проходив 1 - 10 липня у Греції У рамках заходу відбулася Міжнародна конференція «Стратегія поступу: місія діаспори», де Сергій Касянчук виступив із програмною доповіддю щодо місії та стратегії СКУ в сучасних умовах. Також директор Представництва СКУ в Україні узяв участь в дискусіях та в розробці плану дій щодо ряду освітніх проектів та інформаційної політики українців у світі. Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук (четвертий ліворуч) та учасники VI Форуму української діаспори, що проходив 1 - 10 липня у Греції

Фото: www.youtube.com, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook