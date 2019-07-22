СКУ нагородив грецького діяча за підтримку України і української діаспори

«Ярослава Хортяні, член Екзекутивного комітету СКУ, та Сергій Касянчук, директор Представництва СКУ в Україні, на урочистому засіданні VI Форуму української діаспори у Греції вручили медаль Святого Володимира відомому громадському діячу з Греції Герасімосу-Ніколаосу Бугасу. Ця медаль була вручена за особливий внесок у піднесення іміджу СКУ, розбудову українського громадського життя в діаспорі та підтримку України», - йдеться у повідомленні.
Фото: www.youtube.com, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook