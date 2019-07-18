Світовий конґрес українців застерігає Зеленського від політично вмотивованого правосуддя

Світовий конґрес українців (СКУ) занепокоєний останніми заявами Президента України Володимира Зеленського щодо намірів люстрації п'ятого президента України, голови партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка та всіх парламентарів і урядових посадовців, які обіймали посади після Революції Гідності 2014 р., заборонивши їм працювати на державних посадах.

Про це йдеться на сайті СКУ.

“Не можна порівнювати дії Петра Порошенка, уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з кримінальним, авторитарним і клептократичним режимом Віктора Януковича. Попри те, що післямайданівський уряд України не діяв безпомилково, слід відзначити його велику працю в захисті України від військового вторгнення Росії, у порятунку економіки від краху та у встановленні чіткого напрямку України щодо реформування та євроатлантичного курсу», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Він додав, що багато відомих, шанованих і задіяних у реформуванні активістів протягом останніх років перебували в уряді на різних посадах та не повинні підлягати повній забороні щодо їхньої праці.

“Кожну особу, яка вчинила злочин, слід неодмінно притягнути до відповідальності через певну правову процедуру та не дозволити їй заховатися за політичним імунітетом. Однак шкодити репутації та націлюватись на увесь післямайданівський уряд для кримінального переслідування та заборони участі у виконавчому і законодавчому управлінні – це цілком неправильно та буде розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя, подібне до того, яке було за часів попереднього уряду Януковича”, - застеріг Павло Ґрод.

Нагадується, що метою чинного “закону про люстрацію” (Закону України «Про очищення влади», ухваленого Верховною Радою України 16 вересня 2014 року – ред.) є не дозволити окремим особам, які перебували при владі за часів проросійського Президента Віктора Януковича, і надалі обіймати керівні посади.

«Режим Януковича несе відповідальність за обкрадання Української держави, порушення прав людини та злочини проти народу України, у тому числі й за масові розстріли мирних демонстрантів, що призвели до загибелі більше 100 українських громадян, яких ми сьогодні вшановуємо як Небесну Сотню», - зазначається з цього приводу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для високопосадовців, які були при владі з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Пізніше Президент вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади". Як повідомляється на сайті парламенту, він зареєстрований під № 10444. Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Документом пропонується поширити заборону на зайняття посад на осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням.

Пропонується, щоб під люстрацію підпали посади: Президента України; Голови, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради; Прем’єр-міністра, першого віцепрем’єр-міністра та віцепрем’єр-міністра України; міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів; голів НБУ, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; генерального прокурора, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; секретаря РНБО та його заступників; глави Адміністрації Президента, керівників Державного управління справами, секретаріату Кабінету міністрів, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та їх заступників; членів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації, його заступника; керівника, заступника керівника самостійних структурних підрозділів центрального та територіального органів ГПУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС; начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України; керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну "Укроборонпром", а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг.

Законопроєкт передбачає, що зазначеним у ньому посадовцям буде заборонено виконувати владні повноваження протягом 10 років.