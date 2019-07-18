Українці у Лондоні вшанували пам'ять жертв трагедії МН17

У Лондоні вшанували пам'ять жертв збиття Росією пасажирського літака рейсу МН17.

Маніфестація українців пройшла біля Посольства Нідерландів у британській столиці, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у Всесвітньому русі патріотів України.

«Світ і Європа повинні прокинутися! Необхідно розуміти: хто є Путін і чим є Росія. Вони порушують міжнародне право, окуповують території інших країн та вбивають невинних людей. У Лондоні ми, українці, вшановуємо пам'ять невинних жертв збиття літака МН17», - наголосили учасники акції.

Активісти закликали європейців до протидії «червоному терору Путіна», вимагали посилення санкцій проти Росії, наголошували на притягненні агресора до відповідальності за скоєні військові злочини.

Як повідомлялося, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).