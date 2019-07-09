Українська аніматорка культури з Сянока отримала нагороду від міста

Керівницю ансамблю карпатської пісні „Відимо” та культурну діячку із Сянока (Польща) Маріанну Яру відзначено нагородою міста у сфері популяризації культури та художньої творчості.

Про це повідомляє газета “Наше слово”.

«Це важлива категорія для просування Сянока», – йдеться у дописі на сторінці Facebook «Міський голова міста Сянок Томаш Матушевський – Мешканці» («Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski – Mieszkańcy»).

Фото з facebook.com/burmistrzsanoka

Українка була однією з п’яти осіб, відзначених під час минулих вихідних у Сяніцькому домі культури.

Фото з facebook.com/burmistrzsanoka

Маріанна Яра є керівницею жіночого гурту карпатської пісні «Відимо», котрий уже близько двадцяти років виступає на сценах Польщі та за кордоном. У 2014 році гурт був ініціатором різних акцій підтримки та лікування поранених на Євромайдані і жертв війни.

Зокрема, кошти з продажу альбому «Відимо хмільне» учасниці передали на підтримку доброчинних акцій однієї з громадських організацій на Тернопільщині та долучилися до допомоги дітям, батьки яких загинули або були поранені на війні.

Українка є диригенткою, вона співпрацює з ансамблем «Сьпіванка» з села Мокре, який виконує старі пісні, які традиційно виконувалися в цьому селі, та гуртом «Лем Ми» з села Команьча на Лемківщині.

Також мисткиня веде церковний хор «Ірмос» та дитячі ансамбліі. Впродовж багатьох років Маріанна Яра активно працює у сяніцькому гуртку Об’єднання українців у Польщі та вчить дітей української мови і співу.