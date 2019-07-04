Українці в Римі виступили проти візиту Путіна до Італії

У Римі громада українців виступила проти офіційного візиту російського президента Володимира Путіна до італійської столиці.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Зупинимо путінську агресію в Україні» – під таким гаслом відбулася маніфестація українців в історичному центрі Риму на площі Бокка делла Веріта. Півсотні представників спільноти вигукували гасла: Putin go home, «Путін, руки геть від України!».

«Диктатор, який окупував частину незалежної держави, не гідний такого прийому на високому рівні, як йому влаштовує Італія. Виглядає, в Італії забули, що в Європі триває війна, а її ініціатором є саме Путін», – наголосив під час виступу Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців Італії.

Він закликав італійських політиків нарешті проявити солідарність у відстоюванні інтересів України і закликати російського президента дотримуватися букви міжнародного права і вивести геть із Донбасу російські війська і зброю.

4 липня в Римі з офіційним візитом перебуває російський президент Володимир Путін. У Ватикані він провів свою третю зустріч із папою Римським Франциском.

Увечері Путіна з усіма почестями приймають керівники італійської держави. За повідомленням місцевої преси, для Путіна це 11-й візит до Італії з часу його приходу до влади в Росії 2000 року. А чинний глава італійського уряду Джузеппе Конте став шостим прем’єр-міністром, який запросив Путіна з державним візитом до країни.

Із нагоди приїзду російського президента цього разу в Римі вдалися до небувалих заходів безпеки на землі і в повітрі: обмежили рух транспорту в центральному кварталі на понад 50 вулиць, де також заборонено проведення будь-яких маніфестацій.

Акція українців відбулася біля історичного центру у відомому туристичному місці, на площі Бокка делла Веріта, що не увійшла до списку закритої зони.

Напередодні візиту до Риму російський президент в інтерв’ю Corriere della Seraвкотре повторив антиукраїнську риторику про «небажання Києва» дотримуватися «Мінська», «насильницьку українізацію» і відмову нового президента України вести переговори із сепаратистами на Донбасі.