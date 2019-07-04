Консульство у Варшаві незабаром переїде у нове приміщення - дипломат

Консульський відділ посольства України у Варшаві незабаром переїде у нове приміщення, що дасть змогу приймати більше осіб.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

“Найближчим часом планується перевести консульський відділ посольства України у Варшаві в нове, більше приміщення, в якому завдяки збільшенню кількості вікон на прийом документів з двох до трьох вдасться приймати щодня на 50 осіб більше ”,- повідомила Криса.

За її словами, 15-ти консулів, які працюють в українських консульських установах у Варшаві, Кракові, Любліні та Гданську, недостатньо в умовах різкого збільшення кількості трудових мігрантів з України в Польщу за останні кілька років.

Криса поінформувала, що крім переїзду консульства у Варшаві в нове приміщення, МЗС України планує також відкрити нове українське генконсульство у Вроцлаві та перетворити консульство у Гданську у генконсульство. Це дозволить збільшити кількість українських консулів у Польщі, змінити межі обслуговування консульських округів, а відтак краще задовольняти потреби українців у Польщі.

Як повідомлялося, з 2014 року кількість українських трудових мігрантів в Польщі зросла з понад 300 тис. до приблизно 1,5 мільйона.

Фото: robota.pl.ua