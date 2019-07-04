Світлана Криса, керівник консульського відділу посольства України в Польщі

Значне збільшення за останні кілька років кількості українських мігрантів у Польщі суттєво вплинуло й на роботу українських консульств на території країни.

З якими новими викликами зіткнулися українські консульські установи в РП, через що виникає незадоволеність громадян України, про алгоритми дій у різних ситуаціях та нестандартні рішення – в інтерв’ю Укрінформу розповіла керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

УКРАЇНЦІ У ПОЛЬЩІ: ЧОЛОВІКІВ БІЛЬШЕ ЗА ЖІНОК

- Пані консул, у Польщі за останні 4-5 років різко зросла кількість українців. Чи ви володієте приблизними даними, скільки громадян України може перебувати на сьогодні в РП?

- Дійсно, з початку 2014 року спостерігається різке збільшення кількості громадян України, які перебувають у Польщі. Якщо до 2014 року їхня кількість оцінювалася приблизно в 320 тисяч, то зараз, за неофіційними даними, це півтора мільйона осіб. Якщо говорити про офіційну статистику, то, за інформацією Управління з питань іноземців Польщі, на сьогодні громадянам України видано 196 тис. дозволів на проживання. Це досить багато. Варто також звернути увагу, що 90% усіх офіційних дозволів на проживання польські органи видали саме українцям.

- Яким є соціальний портрет українського мігранта в Польщі?

Зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де не працювали б українці

- Це – громадяни України, які виконують просту фізичну роботу, а саме: працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, сфері обслуговування, на виробництві заводів і фабрик. Взагалі зараз, напевно, немає такої галузі в Польщі, де б не працювали українці. Є також невеликий відсоток громадян України, які працюють у сфері IT-технологій, у вищих навчальних закладах, у сфері медобслуговування.

- Соціологічні дослідження свідчать, що чоловіків серед українських трудових мігрантів у Польщі нині трохи більше, аніж жінок, – приблизно 60% на 40%. Про що це свідчить?

- Дійсно, зараз у Польщі перебуває більше чоловіків, аніж жінок. До 2014 року до Польщі приїжджали, в основному, жінки, які працювали у сфері опіки над старшими особами та малолітніми дітьми. Натомість зараз більше роботи є для чоловіків. Це робота водіїв, будівельників, майстрів, адже це більшою мірою чоловічі професії.

- Громадян України в Польщі за останні кілька років стало приблизно уп’ятеро більше. Відтак, напевно, побільшало й викликів?

- Так. Значно зросла кількість консульських дій у консульських установах України в Польщі. Якщо брати консульський відділ посольства України у Варшаві 2014 року, тоді було здійснено майже 3,5 тисячі консульських дій, а у 2018 році – ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч, тобто в п’ять разів. Збільшення кількості дій також спостерігається і в інших українських консульських установах – у Кракові, Гданську та Любліні. За нинішні півроку у Варшаві здійснено вже 8,5 тис. консульських дій, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

- А які консульські дії на сьогодні є найбільш популярними в Польщі?

- Консульський облік. Це пов’язано із запровадженням у листопаді 2018 року змін до Митного кодексу України щодо порядку ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації на територію України. Зараз процедура транзиту відмінена, залишилася лише процедура ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в режимі тимчасового ввезення. Право ввезення транспортного засобу на 60 днів упродовж року в Україну мають лише ті громадяни, які є власниками легкового автомобіля та перебувають на консульському обліку. Через це основною консульською дією в Польщі став консульський облік.

- Якою є його частка?

- 60% від загальної кількості усіх консульських дій.

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА: НЕСТАЧА КОНСУЛІВ І КОНСУЛЬСТВ

- Власне, після внесення цих змін до Митного кодексу України різко зросли черги під українськими консульствами у Польщі осіб, які хотіли б у терміновому режимі стати на консульський облік. Як вам вдалося із цим впоратися?

- Дійсно, перед новорічними святами у нас різко зросли черги через зміни у Митному кодексі. Черги сягали до 400 осіб на день, записи здійснювалися впродовж усієї доби, складалися списки, люди чергували. Так далі не могло продовжуватися, оскільки є й інші види консульських дій, які неможливо було виконувати, оскільки 98-99% дій становив консульський облік.

У зв’язку з цим було прийнято рішення запровадити електронну чергу за попередньою електронною реєстрацією. Далеко не всі цим задоволені зараз, оскільки 1,5 мільйона українців у РП обслуговує всього лише 15 консулів у чотирьох консульствах на всю територію Польщі. У робочий день по електронній черзі у Варшаві приймається 110 осіб, з них 60% – це консульський облік. Ми також запровадили дуже зручну процедуру – можливість надсилання документів для постановки на консульський облік поштою або кур’єром. Таким чином, громадянин економить час і кошти, які потрібно витратити на приїзд до консульської установи, подекуди це становить до тисячі кілометрів у обидва боки.

У Варшаві консульський відділ має невелике приміщення і малий штат працівників. Задоволеними наші громадяни будуть лише тоді, коли буде збільшено кількість консульських працівників та консульств України в Польщі, які б могли приймати щодня більше українських громадян.

- Наскільки довгими є ці електронні черги і чи хтось має пільги на позачергове обслуговування?

- Упродовж місяця за електронною реєстрацією ми приймаємо 3 тис. осіб. Поза чергою ми приймаємо документи від осіб, які оформляють свідоцтва на повернення в Україну в зв’язку із втратою чи крадіжкою документів, а також на реєстрацію дітей, які народилися в Польщі й батьки яких планують повернутися в Україну з новонародженою дитиною, а також вагітних жінок та інвалідів (за наявності документального підтвердження).

Черги є на різні види дій. Для здійснення найбільш затребуваних із них, наприклад для постановки на консульський облік, оформлення паспортних документів, вчинення нотаріальних дій, треба чекати до 2,5-3 місяців.

- Як вирішується питання зі збільшенням кількості консульств України в Польщі?

Важко 15-ти українським консулам у Польщі обслуговувати 1,5 млн громадян України

- Упродовж останніх двох років запропоновано МЗС України збільшити кількість посадових осіб, зокрема у консульському відділі у Варшаві, відкриття нового генконсульства у Вроцлаві й зміну статусу консульства у Гданську на Генеральне консульство. Завдяки цьому якоюсь мірою вдалося б краще задовольняти потреби українців у Польщі, змінити межі обслуговування консульських округів. Однак це залежить не лише від МЗС, а й від ОПУ, Кабінету Міністрів і Верховної Ради, які мають прийняти рішення про відкриття цих установ, виділити на це кошти, збільшити штатну чисельність працівників. Між кількістю мігрантів і кількістю консулів у країні має зберігатися паритетність, адже важко 15-ти українським консулам у Польщі обслуговувати 1,5 млн громадян України. Найближчим часом планується перевести консульський відділ посольства України у Варшаві в нове, більше приміщення, в якому завдяки збільшенню кількості вікон на прийом документів з двох до трьох вдасться приймати щодня на 50 осіб більше.

- Люди нарікають, що часто – аби вирішити якусь справу – потрібно проїхати навіть кількасот кілометрів до найближчого консульства. Як вирішується ця проблема?

- З лютого 2016 року на базі почесних консульств України ми запровадили виїзне консульське обслуговування громадян у найбільш віддалених містах. У Польщі, крім чотирьох консульських установ, працює ще 12 почесних консульств. Звичайно, вони мають зовсім інші функції, оскільки не є фаховими дипломатичними консульськими установами. Однак, вони мають право надавати консультації – й це вже добре. Наприклад, у Познані, Зеленій Гурі консульство здійснює прийом 2-3 дні на тиждень, і громадяни України можуть там отримати інформацію про порядок постановки на облік чи оформлення паспорта, реєстрацію дитини громадянином України, вчинення нотаріальних дій.