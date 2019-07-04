Проект "Грузія - любов моя, а в серці — Україна!" перемістився до Боржомі

Українсько-грузинський культурно-освітній проект "Грузія - любов моя, а в серці - Україна!" 3 липня перемістився до міста Боржомі.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Грузії у Facebook.

Від грузинської сторони у цьому місці його представили Начальник Департаменту культури, освіти, молоді та спорту Боржомського муніципалітету М.Худжадзе, депутат Боржомського Сакребуло Т.Мартиненко, Голова міжнародної культурно-просвітницької благодійної спілки "Дніпро" Б.Синюк, та від української сторони - представник Посольства України в Грузії Т.Ковпак, заслужена артистка України І.Котяш-Елєрдашвілі, заслужений діяч культури України З.Ружин.

Відвідувачами заходу у Боржомі були мешканці цього міста, нащадки українців, переселенних у 1852-1953 рр. з Полтавської та Чернігівської області України в Боржомський край та іноземні туристи, яким було продемонстровано виставку картин сучасного українського художника Олександра Охапкіна під назвою "Сучасна українська ікона", виставку старовинних українських вишитих рушників "Традиційна вишивка України", виставку старовинних українських хусток "Традиційний головний убір української жінки".

Високу оцінку присутньої аудиторії отримав спільний концерт заслуженої артистки України Іванни Котяш-Елєрдашвілі "Два крила", Боржомського фольклорного ансамблю "Мзещина", скрипальки Теї Манчхвашвілі та молодих грузинських піаністів Анрі Какабадзе й Саби Мікеладзе.

Фото зі сторінки посольства у Facebook