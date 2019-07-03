Дизайнер з України отримав нагороду в Польщі за плакат про ненависть
Про це повідомляє Хмарочос.
В рамках фестивалю проходила виставка Stop Hate, організатори якої провели конкурс плакатів на тему насильства та мови ненависті. На конкурсі було презентовано роботи з 58 країн. Плакат українця став одним із дев’ятьох робіт, які отримали нагороди.
"Розпалювана політиками ненависть та словесна й фізична агресії, що її супроводжують, лежать в основі надзвичайно небезпечних явищ, таких як фашизм, расизм, ксенофобія, дискримінація за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігії або етнічної приналежності", – пояснює Мирнов-Москаленко тему конкурсу.
Плакат українця разом із іншими роботами-переможцями буде виставлено у міському просторі Познані як соціальний проект.
Навесні Мирнов-Москаленко виграв Гран-прі конкурсу продуктового дизайну в Японії Japan Design Week.