Дизайнер з України отримав нагороду в Польщі за плакат про ненависть

Український дизайнер Максим Мирнов-Москаленко отримав нагороду на міжнародному театральному фестивалі Malta Festival Poznań 2019 у польському місті Познань.

Про це повідомляє Хмарочос.

В рамках фестивалю проходила виставка Stop Hate, організатори якої провели конкурс плакатів на тему насильства та мови ненависті. На конкурсі було презентовано роботи з 58 країн. Плакат українця став одним із дев’ятьох робіт, які отримали нагороди.

Автор: Максим Мирнов-Москаленко

"Розпалювана політиками ненависть та словесна й фізична агресії, що її супроводжують, лежать в основі надзвичайно небезпечних явищ, таких як фашизм, расизм, ксенофобія, дискримінація за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігії або етнічної приналежності", – пояснює Мирнов-Москаленко тему конкурсу.

Плакат у міському просторі Познані. Фото: Максим Мирнов – Москаленко

Плакат українця разом із іншими роботами-переможцями буде виставлено у міському просторі Познані як соціальний проект.

Навесні Мирнов-Москаленко виграв Гран-прі конкурсу продуктового дизайну в Японії Japan Design Week.