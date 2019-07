У Новій Зеландії відкрився візовий центр України

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні 1 липня розпочав роботу візовий центр України.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Австралії.

“1 липня 2019 р. розпочинає роботу візовий центр України в м.Веллінгтон, функціонування якого забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide Holding Ltd", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольству України в Австралії клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають у Новій Зеландії.

Заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

При цьому, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Австралії.

Контактна інформація візового центру:

Ukraine Visa Application Centre

Level 4, 49 Boulcott Street, Wellington 6011

Directions: Please take the lift to level 4 from 49 Boulcott Street

Contact Centre Hours and Visa Application Submission Hours 08:30 to 15:00 NZST

Contact Centre: +64 9 888 9369

info.jvac-nz@vfshelpline.com

Фото: Уніан