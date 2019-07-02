Канадська діаспора передала кошти для доставки медобладнання в Україну

Українська діаспора в Канаді надала грант, який буде використано для доставки цінного медичного обладнання в Україну.

Про це Укрінформу повідомив член управи Ліґи Українців Канади, відділ Торонто, Хав’єр Апонюк Савич.

Як зазначається, під час недавнього візиту до Торонто засновник проекту "Підтримка лікарень в Україні" Віталій Дубіль провів низку зустрічей з представниками Фундації “Будучність” (її фонду “Приятелів Збройних Сил України”) та Ліґи Українців Канади. На зустрічах було обговорено нові шляхи активізації співпраці між цими організаціями.

На знак підтримки цього проекту канадські партнери внесли п'ять тисяч доларів США, які будуть використані для доставки цінного медичного обладнання в Україну.

"Ми вдячні за все, що робить Канада, щоб підтримати розвиток України як вільної, процвітаючої і демократичної країни. Крім того, ми раді співпрацювати з українською громадою в Канаді, яку представляє Фонд “Приятелів Збройних сил України” (FUDFF) та Ліґа Українців Канади. Нещодавно FUDFF надав грант, який буде використаний для доставки цінного медичного обладнання та припасів в Україну”, - йдеться у повідомленні проекту "Підтримка лікарень в Україні" у Facebook.

Фото: Facebook/Support Hospitals in Ukraine