В Ізраїлі на фестивалі української культури «Етно-хутір» зібрали кошти для табору

П’ятий фестиваль-ярмарок української культури «Етно-хутір» пройшов в Ізраїлі до Дня Конституції України.

Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль на сторінці у Facebook.

“28 червня в Державі Ізраїль пройшов V фестиваль-ярмарок української культури «Етно-хутір»”, - йдеться у повідомленні.

Посол України Геннадій Надоленко привітав гостей з Днем Конституції України, подякував організаторам «Етно-хутора» та підкреслив важливе значення проведення фестивалю для розвитку більш тісних культурних зв’язків між Україною та Державою Ізраїль.

В рамках фестивалю звучали українські пісні у виконанні Наталки Карпи, Василя Міщенка, гуртів «Кораллі», «Вогнецвіт» та ін.

На ярмарку були представлені українські сувенірні вироби, українська кухня, вишиванки, майстерність писанки, а також проводилися майстер-класи для дорослих і дітей.

Фестиваль «Етно-хутір» проводиться п’ятий рік поспіль громадською організацією «Ізраїльські друзі України» за підтримки Посольства України в Державі Ізраїль.

Зібрані в рамках фестивалю кошти будуть спрямовані на проведення реабілітаційно-оздоровчого сімейного табору «Крила» для дітей та вдів, чоловіки яких загинули захищаючи суверенітет та цілісність України.