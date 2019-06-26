В містах Польщі покажуть виставку експонатів з АТО "Блокпост пам’яті"

У польських містах Краків, Гданськ та Люблін покажуть пересувну виставку експонатів з АТО „Блокпост пам’яті”.

Про це повідомляє Наше слово.

1 липня її відкриють у Генеральному консульстві України в Кракові.

«Виставка присвячена пам’яті загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, які виконували свій громадянський обов’язок захищаючи свою Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність у боях з російським агресором», – зазначають в генконсульстві України в Кракові.

Експозицію можна буде оглянути з 1 по 2 липня з 9.00 до 17.00 у приміщенні Генерального консульства України в Кракові, алея Беліни-Пражмовськєго, 6. Захід приурочений 23-й річниці Конституції України.

У Гданську виставку покажуть 28-29 червня в Європейському центрі солідарності (10:00 до 18:00).

В Любліні експозиція буде представлена 3-5 липня в центральній виставковій залі Коронного Трибуналу (9:00 до 19:00), – повідомляє сайт yavp.pl.

«Блокпост Пам’яті» — це пересувна виставка, що представлена у 34 вітринах, де зібрано понад 400 експонатів: документи та речі загиблих військовослужбовців ЗС України, бійців добровольчих батальйонів, Національної Гвардії України, підрозділів МВС та СБУ. Речі багатьох загиблих військових, було зібрано під час реалізації гуманітарного проекту Збройних Сил України “ЕВАКУАЦІЯ 200”, інші — передали рідні загиблих”, – зазначають організатори виставки.

Її підготували Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та Національний військово-історичний музей України.

У Варшаві виставка «Блокпост пам’яті» була показана на початку цього року.

Фото надане газеті "Наше слово" Генеральним консульством України в Кракові