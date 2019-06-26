Український гурт Folknery підкорив найбільший готичний фестиваль світу

Український гурт Folknery підкорив найбільший готичний фестиваль світу

Укрінформ
Нещодавно український електрофолк-дует Folknery виступив на найбільшому готичному фестивалі світу – Wave Gotik Treffen у Лейпцігу, Німеччина.

Про це повідомляє Uapost.us

«Ми уперше на такого роду фестивалі. І це було справді кайфово. Для нас важливою була не лише музична частина, а й візуальна. Разом з львівською дизайнеркою Олесею Марчук створили образ таких собі готичних наречених з українським елементом – віночком», – каже вокалістка гурту Ярина Квітка.

Виступ гурну на фестивалі Wave Gotik Treffen. Фото: kirill semenyuk
Виступ гурну на фестивалі Wave Gotik Treffen. Фото: kirill semenyuk

Колектив у складі Ярини Квітки (вокал) та Володимира Муляра (ударні, клавішні, тайшо-кото, сопілка, аранжування, саунд-продюсування) став другим українським гуртом після легендарних Кому Вниз, що вийшов на сцену Wave Gotik Treffen.

Під час Wave Gotik Treffen Folknery представили свій найсвіжіший на сьогодні альбом «Son» (2018), із яким можна ознайомитись нижче:

Зазначимо, що фестиваль Wave Gotik Treffen відбувається протягом чотирьох днів у німецькому Лейпцігу. На нього з’їжджається майже 20 тисяч готів з усіх куточків світу. Цього року організатори запропонували понад 170 концертів та мистецьких подій.

Додамо, що гурт Folknery є одним із найгастролюючих за межами України вітчизняних колективів. За час свого існування цей дует зіграв понад 100 концертів у 18 країнах світу: від Великої Британії до Австралії.

«Їм не принципово, якою є сцена – найсучаснішою хай-тековою чи імпровізовано-вуличною. Головне – дарувати людям щастя та відкривати неосяжну енергію української культури через музику», – зазначають у прес-службі гурту.

Інтерв'ю з учасник гурту Володимиром Муляром можно прочитати на сайті Укрінформу.

Фото: з офіційної спільноти гурту у Facebook

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