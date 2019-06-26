Український гурт Folknery підкорив найбільший готичний фестиваль світу

Нещодавно український електрофолк-дует Folknery виступив на найбільшому готичному фестивалі світу – Wave Gotik Treffen у Лейпцігу, Німеччина.

Про це повідомляє Uapost.us.

«Ми уперше на такого роду фестивалі. І це було справді кайфово. Для нас важливою була не лише музична частина, а й візуальна. Разом з львівською дизайнеркою Олесею Марчук створили образ таких собі готичних наречених з українським елементом – віночком», – каже вокалістка гурту Ярина Квітка.

Виступ гурну на фестивалі Wave Gotik Treffen. Фото: kirill semenyuk Колектив у складі Ярини Квітки (вокал) та Володимира Муляра (ударні, клавішні, тайшо-кото, сопілка, аранжування, саунд-продюсування) став другим українським гуртом після легендарних Кому Вниз, що вийшов на сцену Wave Gotik Treffen.

Під час Wave Gotik Treffen Folknery представили свій найсвіжіший на сьогодні альбом «Son» (2018), із яким можна ознайомитись нижче: