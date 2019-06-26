Український гурт Folknery підкорив найбільший готичний фестиваль світу
Про це повідомляє Uapost.us.
«Ми уперше на такого роду фестивалі. І це було справді кайфово. Для нас важливою була не лише музична частина, а й візуальна. Разом з львівською дизайнеркою Олесею Марчук створили образ таких собі готичних наречених з українським елементом – віночком», – каже вокалістка гурту Ярина Квітка.
Під час Wave Gotik Treffen Folknery представили свій найсвіжіший на сьогодні альбом «Son» (2018), із яким можна ознайомитись нижче:
Зазначимо, що фестиваль Wave Gotik Treffen відбувається протягом чотирьох днів у німецькому Лейпцігу. На нього з’їжджається майже 20 тисяч готів з усіх куточків світу. Цього року організатори запропонували понад 170 концертів та мистецьких подій.
Додамо, що гурт Folknery є одним із найгастролюючих за межами України вітчизняних колективів. За час свого існування цей дует зіграв понад 100 концертів у 18 країнах світу: від Великої Британії до Австралії.
«Їм не принципово, якою є сцена – найсучаснішою хай-тековою чи імпровізовано-вуличною. Головне – дарувати людям щастя та відкривати неосяжну енергію української культури через музику», – зазначають у прес-службі гурту.
Інтерв'ю з учасник гурту Володимиром Муляром можно прочитати на сайті Укрінформу.
Фото: з офіційної спільноти гурту у Facebook