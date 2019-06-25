У штаб-квартирі ООН відкрилася виставка українського фотографа Нікіфорова

У понеділок, 24 червня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася виставка фоторобіт Євгена Нікіфорова “Вирізьблено смальтою: українське монументальне мистецтво 1960-1980 років".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Пам’ятки монументального мистецтва 1960-1980 років є невід’ємною складовою історико-культурного надбання України. Мозаїки замовляти у провідних майстрів того часу і сьогодні ці роботи є не лише історичним свідченням, але також важливою сторінкою в історії мистецтва ХХ сторіччя", - розповів у коментарі власкору Укрінформу Нікіфоров.

На виставці представлені 16 фоторобіт, на яких зображені твори монументалізму, серед яких мозаїчні панно у київському метро, у містах України - Шостці, Дніпрі, Маріуполі та ін. Нікіфоров додав, що "важливо аби на це мистецтво дивилися поза суто політичним та ідеологічним контекстом, аби звертали увагу на його художню цінність".

"По-перше, важливим є досвід співпраці з державною структурою, Постійним представництвом України при ООН, які звернули увагу на мою роботу і запропонували показати деякі знакові роботи. По-друге, місце – штаб-квартира ООН", - розповів митець.

Український фотограф Євген Нікіфоров розпочав свою роботу з дослідження та збереження пам’яток монументального мистецтва ще близько п`яти років тому, з метою створити перший їх детальний архів, врятувати роботи від забуття та руйнації, зберегти унікальні витвори мистецтва, які можуть піддаватися вандалізму чи псуватися через недбалість та нерозуміння їхньої художньої цінності.

“Самі сюжети також важливі. Їх не можна відривати від тієї історичної дійсності, впродовж якої вони були створені. Але на них можна дивитися не лише як на спадок тоталітарної держави, але і як на прості і зрозумілі для будь-якого часу і для будь якого суспільства сюжети і мотиви – велич і краса праці, родина, спорт, досягнення у науці”, - розповів Нікіфоров.

За цей час він об‘їхав з експедиціями більше трьох сотень міст та селищ, де відшукав більше трьох тисяч об`єктів мистецтва - мозаїчних панно, вітражів та скульптур. 2017-го року у видавництві "Основи" було видано його книгу "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics", яка здобула широке визнання не лише в Україні, але й за кордоном.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів, як одного разу до нього підійшов посол однієї з європейських країн, і запитав, як знайти книгу про українську монументальну мозаїку радянських часів. Книгу передали, а нею виявилася саме збірка Нікіфорова.

"У представлених об’єктах одночасно і біль того часу, і витвір мистецтва. Водночас, це – частина нашої історії та ідентичності, про яку маємо говорити, насамперед, саме ми", - пояснив він у коментарі власкору Укрінформу.

Український дипломат переконаний, що представлені роботи "будуть цікаві навіть для такої вибагливої публіки, як в Нью-Йорку".

Виставка організована за участі Постійного представництва України при ООН і триватиме з 24 по 28 червня.

Фото: Георгій Тихий