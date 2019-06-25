У липні пройде VI Форум української діаспори в Греції

З 1 по 10 липня на узбережжі Іонічного моря Пелопоннеського півострова під егідою Світового Конґресу Українців (СКУ) пройде VІ Форум української діаспори в Греції.

Про це повідомляє Асоціація української діаспори в Греції "Українсько-Грецька Думка".

В рамках Форуму плануються: конференція “Стратегія поступу: місія української діаспори” та круглі столи з питань ЗМІ “Роль діаспори у покращенні іміджу України в світі” і “Впровадження комплексної системи української освіти за кордоном: проблеми та перспективи”.

В рамках Форуму відбудуться дискусії та бесіди за участю учасників Форуму – науковців, істориків, соціологів, журналістів, письменників та громадських діячів на теми, які турбують українців в Україні та у всьому світі.

Зареєструватися, отримати оперативно необхідну інформацію, задекларувати свої дані і сповістити про свої потреби можна за посиланням.

Фото: ukrgrdumka.gr