Посол України в Ризі подякував голові Міносвіти Латвії за підтримку Української школи

Посол України в Латвії Олександр Міщенко обговорив з Міністром освіти і науки країни Ілгою Шуплинською низку актуальних питань українсько-латвійського співробітництва у сфері освіти, науки, молоді та спорту.

Окрему подяку дипломат висловив за підтримку діяльності української школи в Ризі, повідомляється на сайті Посольства України в Латвії.

“Посол окремо подякував І.Шуплинській за підтримку функціонування Ризької української середньої школи. Зокрема, обговорили практичне питання щодо започаткування з вересня цього року процесу залучення вчителів з України для викладання української мови, літератури та історії в Ризькій українській середній школі”, - йдеться у повдомленні.

Також окремо були обговорені питання двосторонньої взаємодії у рамках проведення спільних заходів з популяризації вищих навчальних закладів України та Латвії з метою залучення до здобуття освіти студентами з обох країн.

Латвійська сторона високо оцінила вмотивованість та успіхи українських здобувачів освіти та виразила сподівання на подальше зростання зацікавленості в отриманні освіти українцями в Латвії.

Нагадаємо, Ризька українська школа була заснована у 1989 році як недільна школа, а як середня школа почала працювати з 1 вересня 1991 року.

Фото: Twitter, прес-служба Посольства України в Латвії