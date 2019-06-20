Українська школа у польському Білому Борі відзначила 60-річчя

Українська початкова школа ім. Т.Шевченка у Білому Борі в Польщі відзначила своє 60-річчя.

Про це повідомила прес-служба Консульства України в Гданську.

«15 червня 2019 року у м.Білий Бір Західно-Поморського воєводства відбулись урочистості з нагоди 60-х роковин української початкової школи ім. Т.Шевченка, в яких взяв участь Консул України Лев Захарчишин», - йдеться у повідомленні.

Святкування розпочались з урочистої літургії в українській греко-католицькій церкві Різдва Богородиці.

Пізніше відбулось покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та урочисте зібрання.

У своєму виступі Консул України відзначив величезну роль для збереження української культури і мови цієї першої української школи, що виникла на теренах, куди були насильно переселені українці в рамках операції "Вісла".

Консул України вручив державні відзнаки Міністерства науки і освіти України та подяки Посольства та Консульства України низці вчителів і вихователів школи та передав пам’ятний подарунок для школи – годинник, оздоблений петриківськими розписами.

Фото: Szkoła im. T Szewczenki w Białym Borze - Школа ім. Т Шевченка у Білому Борі