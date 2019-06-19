У Ризі провели акцію на підтримку кримських татар, засуджених в РФ по "справі Хізб ут-Тахрір"

Українські активісти та друзі України в Латвії провели акцію біля латвійського парламенту на підтримку кримських татар, засуджених в РФ по "справі Хізб ут-Тахрір", та проти повернення Росії в ПАРЄ.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівник латвійського Товариства підтримки України Тетяна Лазда.

"У вівторок, в той самий час, коли кремлівський "самий гуманний" суд виносив вирок фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву, Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову і Емілю Джемаденову, ми з українським та кримськотатарським прапорами стояли біля Сейму Латвії. Під час зустрічі ми підписали поштівки засудженим кримськотатарским в’язням", - сказала Тетяна Лазда.

Вона додала, що у рамках акції активісти також "не тільки вчергове підтримали бранців Кремля, але й закликали латвійську делегацію в Раді Європи протидіяти поверненню Росії в ПАРЄ”.

Тетяна Лазда уточнила, що до активістів вийшли члени національної делегації в ПАРЄ Інесе Либіня-Егнере, Линда Озола та завірили в повній підтримці України.

Зазначається, що в акції через хворобу не зміг взяти участь латвійський активіст, великий друг України Андрей Анценс. Від імені всіх друзів й однодумців Тетяна Лазда позичила йому найшвидшого одужання.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки в п'яти мусульманських сім'ях, після них були затримані п'ять кримських татар - Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов. Їх звинуватили в участі у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня минулого року стало відомо, що фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура та Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Фото: Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України