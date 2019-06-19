Національний симфонічний оркестр України зірвав гучні оплески на концерті в Австрії

Національний симфонічний оркестр України зірвав бурхливі оплески під час свого виступу 18 червня в Брукнер-Хаусі у Лінці - одній з найкращих концертних зал Європи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Брукнер-Хаус у Лінці - це найбільша зала, найсучасніший орган, найкраща акустика в Європі. Найвибагливіша публіка. Тут виступають найкращі. Вітаю Національний симфонічний оркестр України із оваціями, які прозвучали сьогодні. На цій сцені, з цією публікою вони багато варті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив посол, за диригентським пультом був легендарний Томас Зандерлінг, звучали твори Штрауса, Скрябіна та Лисенка.

"Одне слово, це була одна з кульмінацій цього Року культури. Тішимося, що Посольству це вдалося", - додав О.Щерба.

Як відомо, у 2019 році проходить Рік культури України в Австрії, який передбачає насичену культурну програму.

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України є одним з найбільш відомих у Східній Європі симфонічних колективів. Репертуар оркестру складають усі симфонії Бетховена, Брамса, Шуберта, Брукнера, Малера, Чайковського, Рахманінова, Скрябіна, Прокоф’єва, Шостаковича, Лятошинського, Мартіну, симфонічні твори від епохи бароко до сучасного авангарду, акомпанементи інструментальних і вокальних творів.