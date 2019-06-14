В Японії проходить виставка і кінопокази про Україну

В Японії презентують Україну у рамках виставки і демонструють фільм «Дякую».

Про це 13 червня повідомляє Посольство України в Японії на своїй сторінці у Facebook.

«7 червня цього року у місті Касіхара префектури Нара за сприяння Посольства України в Японії відкрито виставку про Україну та організовано покази туристичної стрічки «Дякую», - йдеться у дописі.

Зазначається, що співробітництво розпочато у рамках японської урядової програми «Host Town», присвяченої спортивним та культурним обмінам напередодні та під час Олімпійських ігор 2020 р.

Виставка триватиме до 21 червня цього року.

Як повідомляв Укрінформ, короткометражна стрічка «Дякую» розповідає про пригоди японського професора. «Дякую» показує Україну очима японського туриста як цікаву, гостинну, самобутню країну з захопливими пейзажами та багатою історією. Стрічку зняла Best Friends Film на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Мінінформполітики презентувало фільм «Дякую» в Посольстві України в Японії 14 березня 2018 року. У жовтні стрічку було відзначено спеціальною премією Special awards на кінофестивалі Zagreb Tourfilm Festival (м. Загреб, Хорватія).

Раніше фільм посів друге місце у номінації «Туристичний напрямок - Регіон» на 11-му Міжнародному фестивалі туристичних фільмів Tourfilm Riga 2018 у Ризі (Латвія). «Дякую» також виграла у номінації «найкращий монтаж» на щомісячному міжнародному фестивалі Short to the point (Румунія).

Фото: Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館